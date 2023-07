In Deutschland ist Einsamkeit im Vergleich mit einigen anderen Ländern weniger verbreitet, wozu die höhere Einbindung in unterschiedliche Gruppen beiträgt. Bild: dpa

Einsamkeit macht krank. Ja, sie trägt sogar genauso stark dazu bei, dass Menschen früher sterben, wie ungesunde Ernährung, Rauchen, Alkoholkonsum oder mangelnde Bewegung. Das haben amerikanische Wissenschaftler in Metastudien mit Daten von vielen Tausenden von Personen gezeigt. Wir haben uns das in einem internationalen Konsortium von Forschern näher angesehen. Dazu haben wir zweimal, zuerst zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und dann noch einmal 2022 zu Beginn des Krieges in der Ukraine, repräsentative Studien der deutschen Bevölkerung mit jeweils mehr als tausend Teilnehmern durchgeführt.

Wir haben diese Männer und Frauen zuerst gefragt, wie sehr sie sich mit verschiedenen Gruppen – von der Familie, dem Freundkreis, der Nachbarschaft, über Deutschland und Europa bis hin zur ganzen Menschheit – identifizieren. Dazu haben wir sie Aussagen bewerten lassen wie „Ich identifiziere mich mit meiner Familie“, „Ich fühle mich mit den Menschen in meiner Nachbarschaft verbunden“ oder „Ich bin froh, in Deutschland zu leben“. Sechs Wochen später haben wir sie dann gefragt, wie sehr sie sich einsam und isoliert fühlen, wie viel Stress sie in ihrem Leben aktuell wahrnehmen und wie häufig sie an Symptomen wie Kopfschmerzen, Nacken- und Schulterbeschwerden oder Magenproblemen leiden.