Covid-19-Maßnahmen : Vergebliche Suche nach Sicherheiten

Zu spekulieren, wie die Gegenwart aussähe, wenn die Vergangenheit anders verlaufen wäre, ist kein einfaches Unterfangen. Die Alltagsweisheit, hinterher sei man immer schlauer, trifft strenggenommen nur selten umfassend zu – insbesondere gilt das für den Versuch, aus einem nicht eingetretenen Gefahrenszenario auf die Wirksamkeit eingesetzter Vorbeugungsmaßnahmen zu schließen. Ob tatsächlich die Prävention ausschlaggebend war oder ob die Gefahr ohnehin nie eingetreten wäre, ist im Einzelfall schwer zu entscheiden. Wir erleben das jetzt in der Corona-Krise, wenn wir versuchen, rückblickend die Situation in Deutschland zu bewerten: Waren die Maßnahmen der Regierung im Kampf gegen die Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus übertrieben? Hätten weniger strikte Einschränkungen ausgereicht, um die Überlastung des Gesundheitssystems zu gewährleisten? Hätte die Wirtschaft geschont werden können oder gar müssen?

Über diese Fragen lässt sich trefflich streiten, und auch wenn man in ihrer Beantwortung nie jeden Zweifel ausräumen können wird, gibt es doch einige empirische Anhaltspunkte. Die Pandemie hat die Erde schließlich in ein gigantisches Experimentierfeld verwandelt, in dem jedes Land auf andere Weise reagiert und einen anderen Verlauf der Infektionsausbreitung erfahren hat. Die Daten, die all das wiedergeben, stehen mittlerweile gesammelt zur Verfügung und können einen Eindruck davon vermitteln, in welchem Verhältnis eingesetzte Maßnahmen und die Entwicklung der Infektionszahlen zueinander stehen. Ihre Interpretation ist nicht einfach, jedes Land ist anders, viele Faktoren spielen eine Rolle für die nationalen Verläufe der Epidemie. Umfangreiche statistische Analysen verschiedener Forschungsgruppen zeigen aber übereinstimmend: Länder, die früh mit Maßnahmen reagiert haben, wurden weniger schwer getroffen, Verbote von Großveranstaltungen, Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen bremsen die Ausbreitung der Krankheit ab.

Wem diese Daten zur Beurteilung der deutschen Strategie zu grob bleiben, der kann auf detaillierte Modelle zurückgreifen. Wissenschaftler um Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation konnten Mitte Mai in einer im Journal „Science“ veröffentlichten Studie zeigen, wie die schrittweise eingeführten Maßnahmen die effektive Wachstumsrate der Zahl von Neuinfektionen in Deutschland immer weiter reduzierten, bis die Einführung der Kontaktbeschränkung ab dem 23. März das exponentielle Wachstum schließlich stoppen konnte. Dass die Maßnahmen tatsächlich wirksam waren, ist demnach schwer zu leugnen.

Ob die Minimierung der Infektionszahlen für Deutschland aber das richtige Ziel war, ist eine davon zunächst unabhängige Frage. Modellrechnungen des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung zusammen mit dem Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung zeigen allerdings, dass gesundheitspolitische und wirtschaftliche Interessen weit weniger im Widerspruch stehen, als das gemeinhin angenommen wird: Die Kombination epidemiologischer und ökonomischer Simulationen weist demnach darauf hin, dass vorsichtige, schrittweise Lockerungen der Maßnahmen sowohl die Opferzahlen von Covid-19 als auch die wirtschaftlichen Gesamtkosten minimieren. Der Grund ist einfach: Auch die Wirtschaft profitiert schließlich davon, wenn die Epidemie möglichst schnell unter Kontrolle und das Vertrauen von Konsumenten und Investoren wiederhergestellt ist.