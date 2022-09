Twitter-Debatten : Sprungbereite Geistesgegenwart

„Zu früh gefreut“, twitterte Jens Spahn am Freitag, als die „Welt“ mitteilte, nach prominenten Politikern wie Robert Habeck und Kevin Kühnert habe sich nun auch Spahn von Twitter verabschiedet. Er habe Twitter lediglich wieder einmal von seinem Handy gelöscht, der Account werde aber vom Team weitergeführt, so der frühere Gesundheitsminister. Und in seinem soeben erschienenen Pandemie-Buch „Wir werden einander viel verzeihen müssen“ erzählt Spahn, wie er in einer polarisierten Öffentlichkeit als „Kindermörder“ (wegen der schulischen Maskenpflicht) verunglimpft wurde und es auf Twitter während seiner Amtszeit regelmäßig mit mehreren Shitstorms gleichzeitig zu tun gehabt habe: „Wenn man sich von den verkürzten, emotionalen Debatten auf Twitter absorbieren lässt, schadet das auch der eigenen Urteilskraft. Zumal ich über die Zeit die Erfahrung gemacht habe, dass das, was bei Twitter scheinbar ein Riesenaufreger ist, außerhalb dieser Blase, im ,echten Leben‘, kaum jemanden erreicht oder beschäftigt. Und in der Sache selbst ist es häufig keinesfalls entscheidend.“

Christian Geyer-Hindemith Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Ob mit dem Beißreflex von Twitter die eigene Urteilskraft wirklich geschmälert oder nicht eher gewappnet wird, hängt freilich vom Sujet ab, das auf dem Nachrichtendienst gerade verhandelt wird. Dass die politische Arena, vom Parlament bis zur Talk-Show, zunehmend von der Dramaturgie der sozialen Medien beherrscht wird, vom Zusammenprall fixer, gegen Einwände und konträre Ansichten abgedichteter Ideen, ist ein inzwischen vielfach geteilter Befund. Der klinische Begriff einer überwertigen Idee, wie sie nicht selten aus Kränkungen und Frustrationen entspringt, das starre Festhalten an Idiosynkrasien bilden mittlerweile auch eine Debattenkultur ab, in der das Unerbittliche und Überprägnante den Ton angeben. Zuspitzung und Abgrenzung sind Funktionserfordernisse einer Debattenkultur, der es um messbare Gefolgschaften geht. Der Riesenaufreger muss her, zumindest eine empörungsfähige, auf Reaktionen angelegte Schrägheit. Anders scheint die Durchschlagskraft in der Ökonomie der Aufmerksamkeit nicht herstellbar.