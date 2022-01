Aktualisiert am

Musikprofessor bittet um Gnade : Was sagen die Opfer von Siegfried Mauser?

Was sagen die Opfer zum Gnadengesuch von Siegfried Mauser kurz vor dessen Haftantritt? Der ehemalige Präsident der Musikhochschule München wurde wegen sexueller Nötigung verurteilt. Maria Collien und Christine Schornsheim im Gespräch.

Muss Siegfried Mauser ins Gefängnis, oder bleibt er verschont? Diese Frage ist immer noch nicht beantwortet, obwohl der Pianist und ehemalige Präsident der Münchner Musikhochschule seit 2018 wegen sexueller Nötigung in drei Fällen rechtskräftig verurteilt ist. Das Landgericht Salzburg – Mauser besitzt auch die österreichische Staatsbürgerschaft und darf seine Strafe in Österreich absitzen – hatte seinen Haftantritt zum 1. Februar 2022 angeordnet, ein Gnadengesuch beim österreichischen Bundespräsidenten und bayerischen Ministerpräsidenten soll das nun, auf Betreiben seines Anwalts Johann Schwenn, verhindern. Was sagen Mausers Opfer, die Mezzosopranistin Maria Collien und die Cembalistin Christine Schornsheim, Nebenklägerinnen im Mauser-Prozess, dazu?

Frau Collien, Frau Schornsheim, gehen Sie davon aus, dass Herr Mauser tatsächlich zum 1. Februar seine Haft antritt?

Schornsheim: Das glaube ich erst, wenn er es getan hat. Dass das Landgericht Salzburg nicht eingeknickt ist und ihn für haftfähig hält, das verdient Respekt. Diese Klarheit und Standfestigkeit ­finde ich gut, und die müssen jetzt auch die politischen Würdenträger beweisen.

Collien: Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Gnadengesuch erfolgreich sein kann. Mauser ist ein zweifach rechtskräftig verurteilter Sexualstraftäter, man würde das Rechtswesen zu einem Kasperltheater machen.

Hintergrund des Gesuchs ist eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht, die Zeit braucht. Mausers Anwalt will das Verfahren gegen Sie, Frau Collien, wiederaufnehmen, er hält Sie für unglaubwürdig. Das Landgericht Augsburg hatte das abgelehnt.

Collien: Alles, was bisher vorgebracht wurde, ist eine einzige Diffamierung und Lüge. Auf der Basis fadenscheiniger Argumente findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Meine Zeugenaussagen waren aufrichtig und wurden durch alle Instanzen bestätigt. Dass Mauser gegen mich vorgeht, hat einzig damit zu tun, weil das Strafmaß in meinem Verfahren mit zwei Jahren und neun Monaten deutlich höher war als bei Frau Schornsheim (Neun Monate auf Bewährung; d. Red).

Verliert man den Glauben an den Rechtsstaat, wenn plötzlich die hohe Politik über die Haftfrage entscheidet?

Schornsheim: Es kommen einem Zweifel. Wozu gibt es Gerichtsurteile, wenn sie nicht vollstreckt werden? Was wäre das für ein Rechtsstaat, wenn am Ende nicht die Gerichte das letzte Wort haben? Das wäre schwer auszuhalten. Ich habe keine Rachegefühle oder so etwas. Echte Zufriedenheit würde bei mir sowieso nur dann einsetzen, wenn Mauser sich seine Schuld eingesteht. Oder wenn er Signale senden und etwa seine Orden zurückgeben würde. Aber das ist Träumerei. Ich frage mich, wie er seit Jahren damit leben kann, das Offensichtliche zu leugnen. Da wird auch ein Realitätsverlust deutlich.

Sein Anwalt hält den Fall Mauser für einen Justizirrtum.

Schornsheim: Erlauben Sie mir ein bisschen Sozialromantik: Ich frage mich auch, was die Anwälte treibt? Wäre es nicht auch ihre Aufgabe, Mauser daran zu erinnern, sich seiner Verantwortung zu stellen, anstatt ihn zum Justizopfer zu stilisieren? Mauser hatte in meinem Fall auch eine Geldauflage. Er hatte drei Jahre Zeit, mir 2000 Euro Schmerzensgeld zu bezahlen. Letzten September lief die Frist ab, mein Anwältin hakte nach, vor einer Woche hat er plötzlich gezahlt. Ins Gefängnis geht er nicht, aber das Geld bezahlt er. Ist das nicht eine Art Schuldeingeständnis?

Wie kann man als Opfer eine solche Geschichte verarbeiten, die auch Jahre später juristisch nicht entschieden ist?

Collien: Ich schwanke zwischen den Extremen: Es gibt Phasen, da lese ich nichts mehr und bekomme auch nichts mit, und wenn Mauser in Honolulu wäre, es wäre mir egal. Und dann kommt es wieder hoch, so wie jetzt, du schläfst drei Nächte nicht und bist nervlich am Ende.

Schornsheim: Es ist sehr zermürbend. So kann man das Thema für sich nie ganz abschließen.