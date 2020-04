Bregmans Menschheitsthesen : Wer Gutes tut, ist noch kein guter Mensch

Dem niederländischen Journalisten und Historiker Rutger Bregman, 1988 geboren, gelang kurz vor der Heimsuchung durch das Coronavirus eine makabre Entdeckung. Er grub in den Niederlanden den guten Menschen aus. Der Fund widersprach den geläufigen Erfahrungen und der bisherigen Geschichte, er stellte auch viele Annahmen und Theorien über den Menschen auf den Kopf. Jetzt, da das Coronavirus sich immer schneller ausbreitet, ergriff auch der Autor in Interviews häufiger das Wort. Der Deutschen Welle sagte er, „die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und die Uneigennützigkeit“ der Menschen hätten ihn sehr beeindruckt. Die Existenz des guten Menschen schien durch die aktuellen Ereignisse auf ganzer Linie bestätigen zu werden.

Die alte Zeitrechnung (v. oder n. Chr.) war ein Hinweis auf die Idee, dass die Menschen böse und schlecht sind und durch Gottes Sohn zum Guten erlöst werden können. Die neue Zeitrechnung (v. oder n. C.) legt die Vorstellung nahe, dass das Virus eine Inkarnation des Bösen sei, das von den Menschen besiegt werden könne, weil sie im Grunde gut sind. Bregmans Buch, dem diese unverhoffte Konstellation von Pandemie und Poesie widerfuhr, fühlt sich gut an, flauschig, wie mentaler Fairtrade. Es ist anregend, aber es ist eben auch penetrant, naiv, blind und selbstgewiss. Bei aufgeräumter Stimmung liest es sich in einem Ruck weg. Bis Auschwitz auftaucht und jeden Leser daran erinnert, dass in den Konzentrationslagern der gute Deutsche über den bösen Juden siegen wollte.