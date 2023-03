Wie geht Reform in der katholischen Kirche? Gibt es eine theologisch legitimierte Lehrentwicklung, einen Dogmenwandel, und wenn ja, nach welchen Kriterien? Die Frage kommt immer dann ins Spiel, wenn einerseits nicht freihändig nach Gutdünken reformiert werden soll und wenn man andererseits verhindern möchte, bei Abweichungen von überlieferter Lehre sogleich unter Häresieverdacht zu stehen. In ihrem komplexen Gehalt steht diese theologische Kriterienfrage auch hinter den Reformthemen des Synodalen Wegs, dessen fünfte Vollversammlung vom 9. bis 11. März in Frankfurt stattfindet.

Michael See­wald, Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Universität Münster, legte dazu vielbeachtete Schriften vor, zentral das Buch „Dogma im Wandel“ (2018), in welchem er die Geschichte dogmatischer Entwicklungstheorien erzählt. Im neuen Heft der „Zeitschrift für Ideengeschichte“ (Heft XVII/1, 2023 / C. H. Beck) zum Schwerpunktthema „Das Kleingedruckte“ hat Seewald über Kriterien der Lehrentwicklung anhand des Fußnotengebrauchs von Papst Franziskus einen knappen Aufsatz verfasst. Er lohnt die Lektüre auch als Hintergrund für die beim Synodalen Weg angesprochenen Fragen rund um das Thema Lehrentwicklung.

Exemplarisch geht es in Seewalds Text um die Frage der Zulassung von sogenannten wiederverheirateten Geschiedenen, wie sie in dem päpstlichen Schreiben „Amoris laetitia“ (Die Freude der Liebe, 2016) auch in einer Fußnote (Fn. 351) berührt wird, welche „in gewissen Fällen“ den Sakramentenempfang von Beichte und Eucharistie ermöglicht. Franziskus legt im Haupttext dar, „dass man mitten in einer objektiven Situation der Sünde“, sofern sie „nicht subjektiv schuldhaft oder es zumindest nicht völlig ist“, in der Gnade Gottes leben könne, „wenn man dazu die Hilfe der Kirche bekommt“ (laut Fn. 351 eben in Form von Beichte und Eucharistie).

Seewald sieht im Zusammenhang der Fußnote einen „Bruch des Papstes mit der Sakramententheologie und Morallehre seiner Vorgänger“. Genau dieser Punkt ist in der Rezeption des Schreibens freilich umstritten. Gegen die Bruch-These wird folgende Frage vorgebracht: Gehört es nicht immer schon zum theologischen Grundsatz der Epikie, dass im Einzelfall gegen den Wortlaut einer Regel verstoßen werden kann, wenn dies nötig er­scheint, um ihrem Sinn zu gehorchen? Und kann Fußnote 351 nicht als Anwendung solcher Epikie gelesen werden, die den Haupttext in seiner allgemeinen Geltung nicht beeinträchtigt?

Umbrüche im Kleingedruckten

Demgegenüber hält Seewald am Be­fund des Bruchs fest. Durchbrochen werde der „Zirkel, dass ,objektiv schwere Sünden‘ bei mangelndem Vorsatz, nicht mehr zu sündigen, zum Ausschluss von den Sakramenten führen“. Stattdessen wer­de „eine liberale Praxis der Sakra­men­tenspendung lehramtsoffiziell als fuß­notenhafte Erläuterung einer konservativen Verhältnisbestimmung zwischen Gnadentheologie und Ekklesiologie etabliert“.

An diesem Punkt werden die über das Beispiel hinausgehenden Fragen kohärenter Lehrentwicklung berührt. Für Seewald ist die Unterscheidung zwischen Haupttext und Fußnoten „eine Form, um Kontinuität im Haupttext weiter großzuschreiben, im Kleingedruckten aber Umbrüche zu wagen“. Damit stellt sich die neue päpstliche Fußnotenpolitik in die Tradition von „Techniken zur Er­richtung von Kontinuitätsfassaden“, wie sie laut Seewald die Entwicklung der christlichen Glaubenslehre durchziehen.

Unter lehramtlichem Kontinuitätsdruck hat demnach, kurz gesagt, auch bei faktischen Neuerungen in offizieller Lesart alles beim Alten zu bleiben. Kehrtwenden, Brüche und Neuansätze in der Dogmatik würden päpstlicherseits, so erklärt der Dogmenhistoriker, grundsätzlich nicht als solche gekennzeichnet, da eine legitime Dogmenentwicklung „nur Vertiefung und Erweiterung, nicht aber Innovation und Korrektur zulasse“. Das Moment der Diskontinuität ist demnach stets zu kaschieren, und sei es, dass man es in einer Fußnote unterbringt und von dort aus „Prozesse anstoßen“ (Franziskus) lässt.

Seewald nimmt eine subtile Verschiebung in der Deutung lehramtlicher Dokumente wahr. Mit der Auseinandersetzung um „Amoris laetitia“ rückten materiale Fragen der Textgestaltung in den Vordergrund: der Unterschied zwischen Groß- und Kleindruck, Haupttext und Fuß­note. Die Frage sei dann, ob der Haupttext von der Fußnote her zu lesen sei oder umgekehrt: „Besteht ein hierarchisches Abhängigkeitsverhältnis zwischen beiden und wenn ja, in welche Richtung?“

Maximale Verwerfung mit Rom

Gemessen an der lehramtlichen Diplomatie, das Neue im Kontinuum des Alten darzustellen, fällt der Synodale Weg eher mit der Tür ins Haus. Bei der bis 2024 ausgelegten Weltsynode, die derzeit parallel zum Synodalen Weg läuft, wird dem deutschen Reformprojekt von verschiedenen Seiten eine au­toritäre Trampeligkeit bescheinigt. Der Papst selbst spricht von einem Synodalen Weg „nur dem Namen nach“. Tatsächlich scheint hier das im katholischen Reform-Design wichtige Moment der Kontinuitätssicherung zu kurz gekommen zu sein.

Anders gesagt: Hier wird nicht Großgedrucktes mit Kleingedrucktem vermittelt, sondern alles nur im Großgedruckten verkündet. Erreicht wurde eine maximale Verwerfung mit Rom. Der Eindruck, den der Synodale Weg inzwischen auch auf viele Reformwillige macht, ist denn auch dieser: Unbekümmert um die Balance mit der Weltkirche geht es mit Volldampf in die Sackgasse.

Dass Reform auch anders geht – fundierter und raffinierter, wenn man so will –, lässt sich Seewalds Schriften entnehmen.