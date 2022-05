Zensierte Bücher : Was in den USA nicht länger Pflichtlektüre sein darf

Maus (1980)

Die Graphic Novel, in der Art Spiegelman die Erlebnisse seiner Eltern während der Schoah und den Selbstmord seiner Mutter verhandelt, gilt in den USA als Standardwerk, um junge Menschen über den Holocaust aufzuklären. In Form einer Fabel zeichnet Spiegelman die Nationalsozialisten als anthropomorphe Katzen, die Juden als Mäuse. Spiegelman wurde als erster und bislang einziger Comiczeichner mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Im Januar 2022 beschloss die Schulbehörde von McMinn County, Tennessee, „Maus“ aus dem Lehrplan der achten Klassen zu streichen. Als Begründung werden „die unnötige Verwendung von Profanitäten und Nacktheit“ sowie die Darstellung des Selbstmords von Spiegelmans Mutter aufgeführt. Ein Mitglied des School Boards bezeichnete den Inhalt als „vulgär und unangebracht“ und nannte als Beispiele die Worte „bitch“ und „god damn“. Die Entscheidung hat einen unbeabsichtigten Nebeneffekt: „Maus“ klettert mehr als 40 Jahre nach Erscheinen des ersten Bandes wieder an die Spitze der Bestsellerlisten.

To Kill a Mockingbird (1960)

Harper Lees Roman über den Anwalt Atticus Finch, der in den Südstaaten der Dreißigerjahre die Verteidigung des wegen Vergewaltigung angeklagten Schwarzen Tom Robinson übernimmt, zählt längst zu den modernen Klassikern der amerikanischen Literatur. Wegen Finchs Darstellung als „White Saviour“ und der Verwendung des N-Wortes entfernte die Schulbehörde von Burbank, Kalifornien, den Roman im September 2020 gemeinsam mit einigen anderen Büchern vorläufig von der Liste der Pflichtlektüren. Als das Komitee keine einstimmige Entscheidung treffen konnte, beschloss man, „Wer die Nachtigall stört“ in den Büchereien zu belassen. Schüler haben prinzipiell Zugriff darauf, müssen es jedoch nicht mehr verpflichtend im Unterricht behandeln. Zusätzlich fasste das Komitee einen Beschluss, der den Gebrauch des N-Wortes, ungeachtet des Kontextes, verbietet. Zudem sollen die Leselisten regelmäßig aktualisiert werden, um Werke von Schwarzen und indigenen Autoren aufzunehmen. In zwei weiteren Bundesstaaten entfernten Schulbehörden „Wer die Nachtigall stört“ aus Klassenzimmern und Bibliotheken.

Heather Has Two ­Mommies (1989)

Das Kinderbuch von Lesléa Newman erzählt die Geschichte von Heather, die bei dem lesbischen Paar Jane und Kate aufwächst. Das Bilderbuch erklärt kindgerecht verschiedene Familienmodelle. Der Pennridge Schulbezirk in Pennsylvania entfernte „Heather Has Two Mommies“ im Dezember 2021 aus seinen Grundschulbüchereien, nachdem er im August bereits alle Diversity- und Inklusionsinitiativen eingestellt hatte. In einer E-Mail wurden die Grundschulen aufgefordert, „Bücher mit Inhalten zur Geschlechtsidentität zu entfernen“, um sie auf „sensible Themen wie vulgäre Sprache, Gewalt, Geschlechtsidentität oder sexuelle Inhalte“ zu überprüfen. Eine neue Richtlinie legt zudem den Umgang der Schulen mit LGBTQ-Themen fest, beispielsweise den Wechsel von Namen und Pronomen. Für die Grundschulen steht dort: „Wir diskutieren oder benutzen keine Begriffe, die mit LGBTQ zu tun haben.“