Ökoliberalismus : Die Freiheit nehm ich mir

Viele politische Analysten haben darauf gewettet, dass Deutschland an Weihnachten noch keinen neuen Bundeskanzler hat. Zumindest durch die Vorsondierungen und Sondierungen aber sind die Ampel-Parteien recht zügig durchgekommen. Schon kommende Woche könnten sie sich an die Details eines Koalitionsvertrags machen. Am Wahlabend hatten sich Grüne und FDP ja bereits als Taktgeber präsentiert.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft".



Eine ökoliberale Annäherung vor Millionenpublikum. Als Habeck und Lindner, Baerbock und Vogel sich über Stunden die Bälle zuspielten, fühlte man sich daran erinnert, dass Grüne und FDP eigentlich aus demselben bürgerlichen Holz geschnitzt sind. Die Liberalen hatten einst unter Hans-Dietrich Genscher die deutsche Umweltpolitik erfunden. Und Grüne von Fücks über Fischer bis Bütikofer hatten sich in der Vergangenheit auf wirtschaftlichem Feld liberal gezeigt.