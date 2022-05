Nach der Asow-Kapitulation : In Putins Fängen

Ukrainische Soldaten beim Verlassen des Stahlwerks in Mariupol am 20. Mai. Bild: AP

Die Verteidiger von Mariupol haben ihren Widerstand aufgegeben. Auf Befehl von Kiew haben die letzten Kämpfer im Stahlwerk Asow die Waffen niedergelegt und sich von den Invasoren gefangen nehmen lassen. Über Wochen hatte die Asow-Brigade auf verlorenem Posten ausgeharrt. Vom Leid der Zivilisten und der schwer Verwundeten kündeten die Botschaften, welche die Eingeschlossenen in die Welt sendeten. Unzählige Male waren „humanitäre Korridore“ versprochen und wurden doch nicht geöffnet; wenn, dann nur, um die Menschen zu „filtrieren“. Nur wenige kamen heraus, viele verschwanden. Mord, Folter, Verschleppung sind auch hier die Antwort der russischen Besatzer auf den Widerstandswillen der Ukrainer.

Was geschieht, wenn die Ukrainer sich ergeben, wie es der offene Brief aus der „Emma“ empfiehlt, zeigt sich abermals. In den von Moskau gelenkten Medien ergehen sich Politiker und Moderatoren in Gewaltphantasien gegen die „Nazis“: In Schauprozessen könnte man mit ihnen abrechnen wegen „Kriegsverbrechen“ und die Todesstrafe wieder einführen, heißt es seitens der Aggressoren, die in Wahrheit die Kriegsverbrechen begehen, die sie entweder leugnen oder den Opfern ihrer Aggression in die Schuhe schieben.

Neue Beweise für die Massaker

Massaker an Zivilisten sind vielfach belegt. Die „New York Times“ fügt der Dokumentation des Terrors gerade eine Akte hinzu. Sie zeigt, wie russische Soldaten acht Unbewaffnete in Butscha über eine Straße treiben. Später findet man die Leichen der Männer. Die russischen Fallschirmspringer, die sie erschossen, patrouillierten danach weiter durch die Straßen. Der Sender CNN hat ein Video veröffentlicht, das die Ermordung zweier Ukrainer durch russische Soldaten zeigt. Sie schießen den Männern, die sie zuvor um Zigaretten gefragt hatten, einfach in den Rücken.

Das geschieht im Krieg in der Ukraine, wenn man der „Emma“-Losung „Frieden schaffen ohne schwere Waffen“ folgt, an deren Zustimmung sich das Blatt berauscht, weil es die Mehrheit der Deutschen hinter sich dünkt. Alice Schwarzers „Emma“ war mal Avantgarde im Kampf um Frauen- und Menschenrechte, heute erscheinen Grundrechte dort teilbar.

Ein „manifestes Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt“ postuliert der offene Brief. Das Risiko kann niemand ausschließen, nur darf man darauf hinweisen, von wem es ausgeht. Manifest ist, dass jede Volte von Putins Propaganda, jeder auf den Westen, die EU und Deutschland gerichtete Manipulationstrick Wirkung entfaltet. Sei es die Drohung mit Atomschlägen, sei es die Zuschreibung, wer „Kriegspartei“ ist, oder seien es die „Wunderwaffen“, die der Kreml im Wochenrhythmus präsentiert: erst die Überschallraketen, dann ein Superpanzer und zuletzt eine Laserwaffe à la „Star Wars“. „Überall Nazis und immer kurz vorm Atomschlag“, schreibt Stefan Meister, der das Programm Internationale Ordnung und Demokratie bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik leitet, in der „Zeit“: „Die russische Führung weiß genau, wie sie die Debatten im Westen manipulieren kann.“ Und sie ist damit erfolgreich, mit ihren Hassmedien und mit den Stichworten Putins und seines Lügenaußenministers Sergej Lawrow, die um- und umgewälzt werden.

Manifest ist auch, dass der Bundeskanzler und die Verteidigungsministerin von der Lieferung schwerer Waffen und einem Ringtausch in der NATO reden, es diese den Worten des ukrainischen Botschafters, des ukrainischen und des polnischen Vize-Außenministers zufolge aber gar nicht gibt. Dass jetzt ein internes Gutachten publik wird, das darlegt, die Bundeswehr könne mehr Marder-Schützenpanzer abgeben, als Christine Lambrecht öffentlich verkündet habe, passt ins Bild.

Hätte die Ukraine schwere Waffen gehabt, hätte sie die Eingeschlossenen von Mariupol befreien können, sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj. Das mag man bezweifeln, „manifest“ jedoch ist, was geschieht, wenn die Ukrainer diese Waffen nicht haben. Den Appell der Angehörigen der Eingeschlossenen aus dem Asow-Stahlwerk, diese zu retten, haben wir noch im Ohr. Nun hören wir von den Gefangenen nichts mehr. Kiew hofft, dass der Kreml den Putin-Oligarchen Viktor Medwedtschuk für wichtig genug befindet, ihn gegen die Gefangenen von Mariupol auszutauschen. Doch die Versuchung für Putin, der ganzen Welt zu zeigen, wie er mit „Nazis“ – also Menschen, die für ihre Freiheit kämpfen – umgeht, ist groß. Oder sagen wir: „manifest“.