Flüchtlingsaufnahme in Berlin : Bringe ein Pärchen mit

Die Berliner Fotografin und Schriftstellerin Franziska Hauser erzählt, wie sie zwei Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat. Und was die beiden Gäste ihr von ihrer Flucht berichtet haben.

Flüchtlinge aus der Ukraine am Berliner Hauptbahnhof Bild: EPA

Auf dem Berliner Hauptbahnhof streune ich zum ersten Mal aus einem anderen Grund herum, als mich auf eine Reise zu freuen oder auf jemanden, den ich ab­hole. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier heute Abend jemanden abhole. Und wer das sein wird, weiß ich erst recht nicht. Eine kleine Gruppe Fußballfans grölt, schwenkt Schals und Bierflaschen. Fünf betrunkene Männer, die lauter sind als die siebenhundert Menschen, die am Ende des Bahnhofes ein scheinbar chaotisches Gewusel bilden. Eine große Halle liegt am Übergang zum U-Bahnhof. Die ist mir noch nie aufgefallen. Hinter einer Absperrung stehen circa vierhundert Leute. Einige halten Schilder hoch. Große und kleine Strichmännchen, dazu ein Haus. „7 Nights“ steht da zum Beispiel. Dazwischen Helfer in gelben Westen.

Ich will keine fremden Leute mit nach Hause nehmen. Ich will aber auch nicht ins Bett gehen, mit dem Gefühl, dass am vier Kilometer entfernten Hauptbahnhof vielleicht Menschen auf mich warten. Würde mein Land überfallen, wäre ich auch sofort weg. Das haben wir doch aus den Ge­schichtsbüchern gelernt: lieber gleich ab­hauen. Nicht lange überlegen. Draußen sind es vier Grad. Im Bahnhof vielleicht sechs.