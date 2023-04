Würzburger Pflanzenjäger im Land, in dem die Sonne aufgeht: Was die europäischen Gärten Philipp Franz von Siebold verdanken und warum man ihn in Japan nie vergessen hat.

Sie kennen wir wegen Siebold: Blick auf eine blaue Hortensien, aufgenommen am 12.03.2010 in der Baumschule Peselmann in Bad Homburg. Bild: Verena Müller

Er kann Laternen erwürgen und eiserne Zäune knicken. Der Blauregen mit seinen zarten, hängenden Blütentrauben hat eine Bärenkraft. Im Botanischen Garten zu Leiden blüht noch immer jene Originalpflanze von Wisteria sinensis, die der deutsche Arzt und Naturforscher Philipp Franz von Siebold im 19. Jahrhundert nach Europa gebracht hat. Aus Japan, nicht aus China, wie der Artenname vermuten lässt.

Insgesamt 120 Kisten hatte der Pflanzenarzt im Gepäck, als er am 7. Juli 1830 in Amsterdam wieder europäischen Boden betrat. In ihnen steckten neben präparierten Säugetieren,Vögeln, Fischen, Reptilien und Wirbellosen auch rund 500 Pflanzen, von denen etwa die Hälfte den Transport lebend überstanden hatte, darunter Hylotelephium sieboldii, eine Sedum-, also Fetthennen-Art, die der Stabsarzt in niederländischen Diensten während der Überfahrt an den Schiffsmast gehängt hatte.

„Die Physiognomie unserer Landschaft wird sich eines Tages durch die wunderbare Flora Japans verwandeln, dann wenn sich Ulmen und Akazien, die roten Ahorne und Paulownien auf den Hügeln und Abhängen der Gebirge Europas erheben werden“, schrieb Sie­bold 1823 kurz nach seiner Ankunft in Japan an seinen Onkel. Tatsächlich hat der gebürtige Würzburger die europäische Flora bereichert, auch wenn man auf den wuchernden Japanischen Knöterich gern verzichten könnte.

Der invasive Neophyt darf hierzulande nicht angepflanzt werden. Im Übrigen aber ist die hiesige Gartenkultur ohne Siebolds Ausbeute kaum denkbar. Magnolien und Forsythien eröffnen den Frühling in Parks und Gärten, der Blauregen ziert Spaliere und Hausfassaden, der Blauglockenbaum Parks und botanische Gärten, Rosa multiflora schmückt Wildfruchthecken, Clematis-Lianen hangeln sich durch Gartengehölze, Funkien ducken sich neben Hortensien in den Schatten.

Hofastronom von Edo

Die blaue Gartenhortensie aber eignet sich nicht für den Klimawandel, denn sie braucht Wasser. Sie trägt es ja schon im Gattungsnamen: Die Hydrangea macrophylla, im Griechischen die Wassersammlerin mit den großen Blättern, erinnert mit ihrem Sortennamen ’Otaksa‘ an jene junge Frau, die sich freiwillig als Kurtisane abstempeln ließ, um mit dem geliebten Mann zusammenleben zu dürfen. Otaki Kusumoto, Sie­bolds japanische Lebensgefährtin, musste mit ihrer Tochter zurückbleiben, als der Pflanzenjäger aus Nippon, dem Land der aufgehenden Sonne, verbannt wurde. Er hatte mit dem Hofastronomen von Edo, dem heutigen Tokio, Landkarten ausgetauscht, und darauf stand die Todesstrafe. Japan hatte sich nach schlechten Erfahrungen mit christlichen Missionaren 1693 vom Rest der Welt abgeschottet. Auch die niederländischen Händler durften sich nur auf einer künstlich aufgeschütteten Insel vor Nagasaki niederlassen und das Festland ohne Sondergenehmigung nicht betreten.

Der Hofastronom starb im Gefängnis. Siebold hatte Glück. Er durfte heimkehren und erwarb sich ein hohes Ansehen beim Shogun. Im Volk genoss er den Nimbus eines Wunderdoktors. Schließlich hatten seine japanischen Schüler bei ihm gelernt, wie der Graue Star erfolgreich operiert werden konnte. Zurück in Europa, ließ er sich 1830 in Leiden nieder. Um seine Werke, darunter die „Flora Japonica“, finanzieren zu können, besuchte Siebold die europäischen Königshöfe und wurde auch von Zar Nikolaus I. empfangen und geehrt. In Wien empfing ihn Fürst Metternich, in Berlin freundete er sich mit dem 27 Jahre älteren Alexander von Humboldt an.

Deutzien und Lilien

In Leiden hatte Siebold ein Grundstück erworben, das er in einen Garten verwandelte. In diesem öffentlich zugänglichen „Jardin de acclimatation“ blühten 44 Arten der Baumpäonie, zudem Roter Ahorn, Chrysanthemen, Lilien, Deutzien. Vor allem aber die blaue Hortensie ’Otaksa‘ begeisterte die Besucher, die nun auch selbst ihre Gärten mit diesen exotischen Gewächsen bepflanzen wollten. Deshalb gründete Siebold 1842 eine Gesellschaft, um japanische Pflanzen zu vermehren und zu verkaufen. 1853 erzwangen die Amerikaner die wirtschaftliche Öffnung Japans für den Welthandel, 1859 kehrte Siebold zurück und begann wieder zu lehren. Nach Intrigen niederländischer Diplomaten verlor der Oberstabsarzt jedoch seinen Lehrauftrag. 1861 verließ er Japan für immer. Er starb 1866 in München.

Anders als die Deutschen haben ihn die Japaner nie vergessen; in Nagasaki bauten sie ihm das erste Museum. Das Sieboldhuis pflegt sein Andenken in Leiden, die Siebold-Gesellschaft erinnert mit einem Museum in Würzburg an ihn. Im Ostasien-Revier des Botanischen Gartens Frankfurt blühen im Frühling die Siebold-Primel und die Magnolia sieboldii.