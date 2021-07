Aktualisiert am

Das russische Gas ist ans deutsche Ufer geschwommen! Genauer gesagt, hat es dahin geschafft! Und nun wird ihm offiziell erlaubt, aus der russischen Unterwasserröhre heraus in die deutsche Röhre hineinzuströmen, was die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und der 46. amerikanische Präsident Joseph Biden in einer gemeinsamen Erklärung verkündeten.

Im Namen des russischen Gases begrüßte die russische Führung die Erklärung der beiden mächtigen Staatschefs und hob hervor, das russische Gas habe in den vergangenen Jahren wegen der feindseligen Haltung der Ukrainer gegenüber Russland Angst gehabt, sich durch die ukrainische Transitröhre nach Europa durchzuschlängeln. Nun aber, da der Transitweg nach Deutschland über den Meeresboden der Ostsee führt, kann das russische Gas erleichtert aufatmen. Und Russland natürlich auch. Seine Abhängigkeit von der Ukraine hat sich auf null reduziert, ebenso wie die Möglichkeit der Ukraine, ihre Transitgaspipeline als politisches Druckmittel bei Verhandlungen mit der Russischen Föderation und Europa zu instrumentalisieren.