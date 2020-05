Staat und Wirtschaft : Ein Bund fürs Leben

Die Corona-Krise trifft die gesamte Gesellschaft. Unternehmen gehen pleite, Beschäftigte verlieren ihren Job oder gehen in Kurzarbeit. Der Staat versucht überall in die Bresche zu springen. Ist das nötig?

Die öffentliche Hand leistet sich einiges: Freibäder und Bibliotheken, Theater und Buslinien, und zwar auch dann, wenn diese Einrichtungen wenig oder eine Zeitlang gar nicht genutzt werden. Man muss sich so etwas leisten wollen, nicht aus reiner Großzügigkeit, sondern weil man vielleicht mit einkalkuliert, dass, fielen diese Einrichtungen einem Kahlschlag zum Opfer, dies Folgen für die geistig-seelische Gesundheit der Bevölkerung hätte: Die Leute würden wahrscheinlich erst unausgeglichener, gereizter, dicker, dümmer, schließlich wohl krank; irgendwann wüssten sie nichts mehr mit sich anzufangen, und der gesellschaftliche Frieden geriete in Gefahr.

Direkt rentabel wird man die permanente Bereitstellung von Infrastruktur, die nur mittelbar der Daseinsvorsorge dient, nicht nennen können. Jeder betriebswirtschaftlich halbwegs Geschulte wird da Sparpotentiale ausmachen. Aber der Kosten-Nutzen-Aspekt ist eben nur die eine Seite. „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“: Betriebswirtschaftlich Denkende mag diese grundgesetzlich fixierte Sozialpflichtigkeit des Eigentums rührend naiv anmuten; und tatsächlich dürfte Artikel 14 GG zu denen gehören, gegen die am meisten verstoßen wird.

Dass in den vergangenen zwei, drei Jahrzehnten viele Einrichtungen von Bund, Ländern und Kommunen, die der Daseinsvorsorge dienen, privatisiert wurden, mag gute Gründe gehabt haben. Dennoch verwundert die Zitterpartie, als die sich die Verhandlungen des Bundes mit einem vor 23 Jahren privatisierten und damit in die vermeintliche Freiheit entlassenen Luftfahrtunternehmen nun darstellen. Der Staat will sich an der Lufthansa beteiligen, aber, wie Wirtschaftsminister Altmaier übers Wochenende beteuerte, nur für ganz kurze Zeit, eigentlich gar nicht; und die Lufthansa, um deren Rettung es geht, tut so, als müsste der Staat darum bitten, ihr helfen zu dürfen.

Woher kommt die Angst vor dem Staat?

Es wäre in einem ökonomisch starken Land wie Deutschland blauäugig, von Wirtschaftsvertretern so etwas wie Demut zu erwarten; man ist den Ton schlichter Forderungen gewohnt und fragt sich doch, woher das Selbstbewusstsein dafür just dann noch kommt, wenn es den Unternehmen ohne staatliche Hilfe schlecht erginge. Wirtschaft wie Politik reden seit Jahren davon, wie wichtig der Klimaschutz sei – aber soll das jetzt dazu führen, dass der Staat in diesem Sinne bei der Lufthansa mitredet, wenn er schon neun Milliarden Euro für sie springen lässt? Ausgeschlossen. Woher kommt die Angst vor allem, was von weitem nach staatlichem Einfluss riecht? Sie hat Tradition.

Es ist in den Wirtschaftswissenschaften nicht gerade herrschende Lehrmeinung, dass der Staat sich in die Wirtschaft einmischen dürfe. Die Frage, ob er unternehmerisch tätig sein könne, scheint seit dem Zusammenbruch des Kommunismus beantwortet. Da könne man sehen, hieß es vor dreißig Jahren, und in den Talkshows während der rot-grünen Regierungszeit wurde es wiedergekäut, dass der Staat nur Misswirtschaft hervorbringe; man brauche unternehmerische Freiheiten und am besten gar keine Rahmenbedingungen mehr. Wie um die Öffentlichkeit zu beruhigen, dass eine Rückkehr zum Sozialismus doch noch nicht unmittelbar bevorstehe, wird nun versichert, dass der Bund in den Aufsichtsrat der Lufthansa nicht etwa, wie es sein gutes Recht wäre, Politiker oder Beamte schicke, sondern „Manager“.

Was haben die Manager gerade der großen, immer mal wieder als systemrelevant gehätschelten Unternehmen in jüngerer Zeit für das Vertrauen in sie getan, dass man jetzt, nachdem inzwischen so manche Instanz demontiert ist, offenbar glaubt, von ihrer Berufsbezeichnung gehe noch irgendeine Strahlkraft aus? Reicht es, ihre Profession zu erwähnen, um die Öffentlichkeit, deren Geld ja schließlich ausgegeben wird, darüber in Sicherheit zu wiegen, dass schon alles gutgehen wird – nur für wen und was? Für die Arbeitsplätze? Deutschlands Prestige? Oder das Klima? Gelegenheit für Systemkorrekturen wie eine Kerosinbesteuerung wäre natürlich auch früher schon gewesen. Offenbar mangelt es am Willen dazu. Der Staat wirft sich jetzt nur so weit ins Zeug, dass die Leute auch weiterhin in der Weltgeschichte herumfliegen können. Bei der demnächst wahrscheinlich kommenden Kaufprämie für die Autoindustrie ist es entsprechend.

Die Wirtschaftskrise, in die natürlich niemand aus eigener „Schuld“ geraten ist, könnte Anlass sein, darüber nachzudenken, ob betriebswirtschaftliche Vernunft in guten und in schlechten Zeiten ausreicht oder ob es nicht doch ganz gut ist, dass es einen Staat gibt, der, in aller hier nun wirklich nicht gebotenen Bescheidenheit, bereit ist zu helfen.