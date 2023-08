Der nach dem Ersten Weltkrieg gegründete Völkerbund sollte einen weiteren Weltkrieg verhindern. An dieser Aufgabe ist er spektakulär gescheitert. Es gibt Erklärungen, warum: weil die Amerikaner nicht mitmachten, weil zu viel Idealismus im Spiel war, weil das Versprechen kollektiver Sicherheit nicht mit ausreichenden Machtmitteln unterfüttert war. Aber der Völkerbund hatte auch noch andere Aufgaben, die heute unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Erste Weltkrieg hinterließ eine Vielzahl von grenzüberschreitenden Problemen und Gefahren - Cholera, Flüchtlinge, Hungersnöte, finanzieller Zusammenbruch -, und die Staaten erwarteten Lösungen vom Völkerbund. In den späten Dreißigerjahren floss die Hälfte des Budgets des Völkerbundes in die Arbeit an solchen Problemen, die oft in Zusammenarbeit mit heute sogenannten Nichtregierungsorganisationen durchgeführt wurde. Auf diese Weise brachte der Völkerbund eine Vielzahl von internationalen Institutionen, Normen und Praktiken hervor, von denen sich viele als dauerhaft erwiesen. Die heutige UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) gehen jeweils auf Vorbilder beim Völkerbund zurück.

Auch ein internationaler öffentlicher Dienst ging aus ihm hervor. Die Signatarstaaten der Pariser Friedensverträge, die die Völkerbundsatzung enthielten, hegten zwar die Erwartung, dass der Völkerbund von Großmächten geleitet werden würde, die auch ihr eigenes Personal mitbringen würden. Aber der erste Generalsekretär, der britische Diplomat Sir Eric Drummond, beschloss, den Völkerbund mit einer eigenen Bürokratie auszustatten, die aus allen Mitgliedstaaten rekrutiert und durch einen Treueeid an die Völkerbundsatzung gebunden war sowie Frauen und Männern gleichermaßen offenstand. Nichts war auf eine stillere Weise revolutionär als dieses später von den Vereinten Nationen beibehaltene Modell. Das ständige Sekretariat des Völkerbundes war zwar nicht frei von Opportunisten und Spionen, aber die meisten Besucher in Genf waren vom dort herrschenden Idealismus und von der Expertise beeindruckt.