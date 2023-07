Was hält die Demokratie am Leben, wenn allerorts von deren Niedergang die Rede ist? Vielleicht, dass sie sich nicht nur als Herrschaft-, sondern auch als Lebensform beschreiben lässt. Ein Gastbeitrag.

Kaum hatte Bundespräsident Gustav Heinemann dafür plädiert, die Erinnerung an die Geschichte der Freiheitsbewegung zu pflegen, warnte Theodor Schieder im Februar 1970, wer die „revolutionäre Tradition“ beschwöre, gefährde „leicht den demokratischen Staat“.

Die Erinnerung an die Revolution, so einer der einflussreichsten Historiker seiner Zeit, schwäche die parlamentarische Demokratie. Heute stellt sich die Situation genau andersherum dar: Im Schloss Philippsruhe in Hanau präsentiert die hessische Landesregierung ein Playmobil-Diorama zu „175 Jahre Paulskirche“. Die „Familienausstellung“ ist eine von vielen Veranstaltungen, die an die Revolution erinnern.