Was Boris Johnson uns mit seinem Abschiedsgruß sagen will

Comeback durchaus erwünscht : Was Boris Johnson uns mit seinem Abschiedsgruß sagen will

Als Kenner der Antike und Biograph sowohl Winstons Churchills als auch Shakespeares ist Boris Johnson mit der Bildung politischer Mythen bestens vertraut. Wie jeder scheidende britische Premier­minister schielt auch er nicht nur auf sein unmittelbares politisches Vermächtnis, sondern auch auf einen Platz in der Geschichte. Während Liz Truss und Rishi Sunak um seine Nachfolge kämpften, schliffen und polierten Johnsons Getreue hinter den Kulissen bereits an dessen Nachruhm. Angespornt von der „Daily Mail“, schmiedeten sie, wie vielfach behauptet worden ist, sogar bereits Pläne für ein Comeback ihres Helden. Das flapsige „Hasta la vista, Baby“, mit dem sich Johnson im Juli als Premier­minister vom Unterhaus verabschiedete, hatte wie ein Startsignal gewirkt.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London.

Als er am Dienstag in aller Frühe für das traditionelle Schlusswort des scheidenden Premierministers ans Pult vor der schwarzen Tür von 10 Downing Street trat, ließ Johnson abermals durchblicken, dass er mit einer Rückkehr liebäugelt. Mit seiner in krassem Kontrast zur phantasielosen Biederkeit der Nachfolgerin stehenden Vorliebe für blumige Metaphern hat Johnson sich zwar zu einer Trägerrakete erklärt, die ihren Zweck erfüllt habe. Alles andere jedoch straft das Bild, dass er nun unsichtbar in einem abgelegenen und obskuren Teil des Pazifiks aufschlagen werde, Lügen. Darauf machte der von Johnson ins Oberhaus erhobene Thatcher-Biograph Charles Moore denn auch aufmerksam, als er unter dem Vorbehalt, sich bei der Raumfahrt nicht auszukennen, darauf hinwies, dass jener Teil einer Rakete, der im Wasser lande, doch keineswegs ausgedient habe. Vielmehr säßen darin ja die Menschen, die „über­leben und rauskommen“. Damit bekräftigte Moore seine Einschätzung, dass er Johnsons Rückkehr in der ein oder anderen Form „nicht für unmöglich“ hält.