Amerika vor den Midterms : Wie Peter Thiel die USA zur Tech-Monarchie umbauen will

It’s one for the money: Peter Thiel während einer Bitcoin-Konferenz Bild: AP

Das „System“ kontrolliert Medien und Schulen. Das „System“ will eure Familien zerstören. Und anonyme Mächte gefährden, was vom „amerikanischen Traum“ übrig ist.

Als der Republikaner Blake Masters Anfang August die Vorwahl in Arizona für sich entschied, bediente der amerikanische Politiker in seiner Siegesrede die vertrauten Topoi, an die auch die Anhänger von Donald Trump glauben. Dass der 36 Jahre alte Jurist nun der republikanische Senatskandidat für die Kongress-Zwischenwahlen im November ist, ist nicht nur ein Erfolg für Donald Trump, sondern auch für den Technologie-Investor Peter Thiel. Der 1967 in Frankfurt am Main geborene Thiel steuerte mindestens dreizehn Millionen Dollar zu Masters’ Wahlkampfkasse bei oder half, diese einzusammeln. Viele Amerikaner, die sich längst in einer Art Dauerbürgerkrieg um die „Seele“ des weißen Amerikas wähnen, haben in Masters ihren neuen Helden gefunden.