Coaching-Podcasts : Höre zu und bessere dich!

Coaching-Podcasts sind schwer in Mode. Sie versprechen Hörern ein achtsames, erfolgreiches und glückliches Ich. Was bieten die Selbstoptimierer wirklich?

Die großen Techfirmen mit ihren geheimen Algorithmen hätten unsere Vorlieben exakt vermessen, heißt es. Dabei braucht man sie dazu gar nicht, ein Blick in die Podcast-Charts gibt einen ganz guten Überblick darüber, was unsere Gesellschaft interessiert. Und das ist gar nicht so viel: Plauder-Comedy (gute wie schlechte), Blutiges aller Art (möglichst „true“ muss der „crime“ sein), Populärwissen zum Mitnehmen (von Politik über aktuell vor allem Corona bis Sternenkunde) sowie Lebens-, Liebes- und Berufserfolgshilfe in Gestalt windelweicher Du-musst-dein-Leben-ändern-Belehrungen. Coaching ist der ungeschützte und komplett konturlos gewordene Fachterminus für diese wildwuchernden Anleitungen zur Selbstoptimierung an der Grenze zum – freilich freiwillig ertragenen – Psychoterror.

Unter den hundert beliebtesten Podcasts auf den Streaming-Plattformen von Spotify oder Apple finden sich zuverlässig stets zehn bis fünfzehn Coaching-Formate, die jeweils Hunderte von Folgen und teils Hunderttausende Hörer haben. Ganz ohne Zweifel besteht also ein Bedürfnis nach solchem Bei-der-Hand-genommen-Werden. Gern findet sich auch der Hinweis, dass nur wir selbst unserem eigenem Glück im Weg stünden. Das Paradies scheint nah und erreichbar: „Alles, was du dazu brauchst, hast du schon von Anbeginn in dir: Liebe!“, heißt es etwa. Geduzt wird mit System, schon um dem Eindruck einer Lehrer-Schüler-Asymmetrie entgegenzuwirken. Inhaltlich geht es ums Ganze.