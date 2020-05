Frankfurter Bühnen : Ein Donnerschlag gegen das Stadtparlament

Aktualisiert am

Selten trug die Entscheidung eines Denkmalpflegers so viel politischen Zündstoff in sich wie diese: Das Landesdenkmalamt erklärt, dass das Foyer der Frankfurter Theater-Doppelanlage unter Denkmalschutz gestellt werden soll – „aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen Gründen“. Damit stellt sich einer von Hessens obersten Landeskonservatoren, Heinz Wionski, mit einem Donnerschlag gegen das Frankfurter Stadtparlament, das erst im Januar den Abriss der 1963 eingeweihten Doppelbühne für Oper und Theater am Willy-Brandt-Platz beschlossen hatte.

Das Landesdenkmalamt springt damit auch jenen Aktivisten bei, die eine mittlerweile von mehr als fünftausend Personen unterschriebenen Petition auf den Weg brachten, um den Komplettabriss zu verhindern. Wie sie argumentiert nun auch Wionskis Amt, dass hier einer „der wichtigsten Nachkriegsbauten der Stadt“ in Gefahr sei, dessen nachts in den Stadtraum hineinleuchtendes Glasfoyer „für das demokratische Selbstverständnis Westdeutschlands nach 1945“ stehe.