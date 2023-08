Aktualisiert am

Interview mit Psychologin : Warum wollen trotz Klimawandel so viele nichts ändern?

Wenn wir so weitermachen wie bisher, droht uns eine maximale Autonomie- und Freiheitseinschränkung, sagt die Klimapsychologin Janna Hoppmann. Sie plädiert für eine Pflicht zur „Klimabildung“.

Protest: Vertreter der „Letzten Generation“ kleben sich in Berlin für eine wirksamere Umweltpolitik auf der Straße fest. Bild: Hermann Bredehors/Polaris/Laif

Frau Hoppmann, wir werden seit Jahren überflutet von Katastrophennachrichten, trotzdem passiert nicht genug, um die Erderwärmung aufzuhalten. Warum?

Man kann sehr viel wissen und trotzdem nicht handeln.

Woran liegt das?

Manche Menschen fühlen sich ohnmächtig angesichts der Tragweite des Problems. Andere glauben, die Klimakrise sei weit weg, oder glauben nicht an die Umsetzbarkeit einer umfassenden sozial-ökologischen Transformation oder verdrängen unangenehme Gefühle und Sorgen. Eine Studie der Organisation More in Common hat gezeigt, dass Ohnmacht die ausgeprägteste Emotion angesichts der Klimakrise ist. Das Gegenstück ist Selbstwirksamkeit. Die müssen wir uns zurückerarbeiten, als Individuen und als Gesellschaft.