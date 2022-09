Jetzt also wieder ein Rückschritt. Das Virus zu unterschätzen rächt sich. Die Älteren und Hochaltrigen, seit den Fünfzigerjahren des Vorjahrhunderts die Gewinner des demographischen Fortschritts, auf sie lauert der Tod ganz besonders in der Corona-Krise. Was, wenn es nun immer so weitergeht – bergab? Infektiologen haben vor Kurzem darauf hingewiesen, dass die Hälfte aller potentiell lebensbedrohlichen Erreger weltweit durch den Klimawandel aggressiver und damit gefährlich würden. Gerade für industriell geprägte Gesellschaften in gemäßigten Zonen. Und damit für diejenigen, die am meisten profitiert haben von den medizinischen Erfolgen der Moderne. Ist das nun also die Stunde der Pessimisten? Die medizinische Hochrüstung und Erfahrungen wie die der Nach-DDR-Geschichte hatten den Optimisten unter den Demographen enormen Auftrieb gegeben. Warum sollten die Menschen, hieß es, nicht immer älter werden? Und jetzt das. In den USA und einigen anderen Staaten hat sich die Covid-19-Übersterblichkeit noch gravierender ausgewirkt.