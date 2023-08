Für viele Leute, die im Silicon Valley arbeiten, gehört es nicht erst „seit ChatGPT“ zum guten Ton, ein persönliches Doomsday-Szenario zu entwerfen. Das von Eliezer Yudkowsky geht so: Eines nicht mehr so ganz weit entfernten Tages wird in einem Biotechniklabor eine E-Mail mit dem Rezept für synthetische Proteine ankommen, welche an einen armen, nützlichen Idioten weitergeschickt wird, der sie mit irgendwelchem anderen Zeug zusammenmischt, um damit eine „Nanofabrik“ zu erzeugen, die wiederum „diamantoide Bakterien“ produziert. Diese vermehren sich in der Atmosphäre, gelangen in die Blutbahnen der Menschen und warten dort auf das Kommando einer Künstlichen Intelligenz. Sobald es erfolgt, fallen alle gleichzeitig tot um.

Was nach den Nachwirkungen einer Überdosis Science-Fiction klingt, gibt Yudkowsky als reine Logik aus. Der Gründer des berühmten Blogs „LessWrong“ ist schon seit Langem eine Art Guru der rationalistischen Bewegung, die etwa seit Mitte der Nullerjahre propagiert, sich in Denken und Alltagspraxis von Wahrscheinlichkeitsrechnung und spieltheoretischen Theoremen leiten zu lassen – statt von normativen Idealen, die sie für liberale Illusionen hält. Dementsprechend ergeben sich solche apokalyptischen Prognosen für Yudkowsky einfach aus dem kleinen Einmaleins der Evolution. Spätestens seit Googles Alpha Go gegen einen Go-Meister gewonnen hat, steht fest, dass Maschinen bald intelligenter sein werden als Menschen. Deren Ausrottung ist dann keine Frage des bösen Willens der KI, sondern eine der optimalen Nutzenmaximierung. Den Maschinen sind die Menschen im Prinzip egal, dummerweise bestehen sie aus Atomen, die man für etwas anderes besser verwenden könnte. Yudkowsky hat sich das Gedankenexperiment des Büroklammer-Maximierers ausgedacht, das heute in den Instrumentenkasten jedes KI-Alarmisten gehört: Eine KI bekommt darin die Aufgabe, so viele Büroklammern wie möglich zu produzieren, und ordnet diesem Ziel alles unter, auch das Schicksal der Menschheit.