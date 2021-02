Zweitälteste Land der Welt : Warum wandern so viele junge Italiener aus?

Ende des Sommers hat die amerikanische Regierung die italienische Elektroingenieurin Anna Grassellino als Teamleiterin von 200 Wissenschaftlern berufen. Ihnen stehen 115 Millionen Dollar zur Verfügung, um den leistungsstärksten Quantencomputer zu entwickeln, den es je gab. In Amerika existieren fünf solcher Forschungsgruppen. Nur eine wird von einer Frau angeführt.

Geboren 1981 auf Sizilien, studierte Grassellino in Pisa und ging aus Mangel an Möglichkeiten in Italien für ihre Promotion 2006 an die University of Pennsylvania. Für die Entwicklung supraleitender Hohlraumresonatoren für Mikrowellen, die bei Hochenergiebeschleunigern zur Teilchenbeschleunigung eingesetzt werden, hat sie zahlreiche wichtige Auszeichnungen erhalten. Seit 2012 arbeitet sie am Fermi National Accelerator Laboratory, kurz Fermilab, einem Forschungszentrum für Teilchenphysik der amerikanischen Regierung. Die Berufung zur Teamleiterin zeigte nicht zum ersten Mal: Anna Grassellino ist eine der bedeutendsten Nachwuchswissenschaftlerinnen der Welt. In Italien fand die Nachricht dennoch kaum Widerhall.