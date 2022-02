Kabinettsumbildung : Warum Söder jetzt Blume ins Rennen schickt

Der Dienstag war noch ein normaler Arbeitstag für den bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Jedenfalls, wenn man den Ausstoß an Lebenszeichen zugrunde legt. Um 15.15 Uhr kam per Mail die Pressemitteilung 034/2022 („Startschuss für zweite Ausschreibungsrunde des Programms ,kultur.digital.vermittlung‘: erneut 1,2 Millionen Euro für digitale Kulturvermittlung“), und um 17.27 Uhr folgte die Nummer 035 („Junge Kunst und neue Wege: Neuer Call des Stipendienprogramms für Künstlerinnen und Künstler in der Anfangsphase ihres Schaffens startet“).

Fünfunddreißig Pressemitteilungen in sechsunddreißig Arbeitstagen seit Jahresbeginn: Einen Mangel an Außendarstellung wird man Bernd Sibler nicht unterstellen wollen. Siebzehn Stunden nach dem letzten Lebenszeichen war Sibler aussortiert, ersetzt durch den Generalsekretär der Partei, Markus Blume. Vom katholischen Niederbayern zum protestantischen Münchner, vom Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte zum vier Jahre jüngeren Diplom-Politologen. Der eine sammelt Spaten, der andere war professioneller Eistänzer.

Das unfeine Wort von der „Verfeinerung“

Ministerpräsident Markus Söder lobte Blume über den Schellenkönig, wie man in Bayern sagt: „Er ist einer unserer Intellektuellen, er ist Hochschulexperte, kulturaffin, er kennt sich mit Digitalisierung und Forschung aus wie kein Zweiter.“ Ein Vordiplom in Physik hilft bestimmt, aber worin sich die Kulturaffinität Blumes nun genau ausdrückt, ist noch nicht so durchgedrungen. Politische Botschaften nach dem Geschmack des Ministerpräsidenten zu verkaufen, das kann er. Und Sibler erlebt, was schon seinem Vorgänger Ludwig Spaenle widerfuhr, der Ende 2018 von Söder abrupt vor die Tür gesetzt wurde.

So sind sie eben, die Regeln im Politikerpark? Seit Monaten galt Sibler als Wackelkandidat für den Fall einer Kabinettsumbildung, die der Ministerpräsident reichlich geschmacklos als „Verfeinerung“ verkaufte. Sicher, Sibler hat gepatzt. So ließ er sich 2020 beim Würstel-Essen im Landtag ohne Maske fotografieren, und bei seinem fünfzigsten Geburtstag waren zu viele Personen aus unterschiedlichen Haushalten auf einmal im heimischen Garten. Schwerer wiegen dürfte, dass Söder mit dem freundlich auftretenden Sibler nie warm wurde: Er wünscht von seinen Ministern, als Helden der politischen Tat in Erscheinung zu treten und gleichzeitig dem Anführer keineswegs die Schau zu stehlen.

Von der Schwierigkeit, eine Chefsache zu befördern

Diese Übung beherrschte Sibler nicht. Zudem wurde ihm ein Mangel an Statur und Durchsetzungsvermögen attestiert. Wohl arbeitete er fleißig daran, die Chefsache Wissenschaftsoffensive zu befördern – jene vom Ministerpräsidenten 2019 ins Leben gerufene, mit Milliarden unterfütterte „Hightech Agenda Bayern“ . Aber wie das bei Chefsachen wie Söders „Space Valley“ so ist: Auch in der eigenen Partei musste sich Sibler anhören, er agiere zu defensiv. Auf diesen Themenfeldern wird Blume sein ganzes Gewicht in die Waagschale werfen (müssen).

Auf dem Gebiet der Kunst sta­gnie­ren derweil Großprojekte wie der Konzerthaus-Neubau im Münchner Werkviertel, dessen Kosten Richtung Elbphilharmonie galoppieren. Andere, wie das Wissenschaftsmuseum Biotopia, dümpeln vor sich hin (F.A.Z. vom 1. November 2021). Ins Trudeln geriet Sibler aber in der Pandemie. Da hatte er es plötzlich mit einer Kulturbranche zu tun, die sich mit guten Gründen ausnahmsweise einig war, und zwar darin, im Vergleich zum Rest der Welt abgehängt zu werden. Zwar habe Sibler – je länger, je öfter – den Kontakt zu Protagonisten dieser Welt gesucht, Linderung anbieten konnte er erst vor Kurzem. Da waren viele Spielstätten längst in der Depression versunken, ihre Intendanten auf Konfrontationskurs.

Hatte Bernd Sibler je die Chance, Söders Corona-Politik gut zu verkaufen, wenn das Söder selbst immer weniger gelang? Er war von Anfang auch ein Prellbock, denn wenn die Kulturbranche irgendetwas eint, dann sind es Vorbehalte gegen den Ministerpräsidenten. Zu ostentativ hat der bekennende Serien-Junkie sich anmerken lassen, dass er Theater, Musik, Kunst nicht für so wichtig hält. Zum „schönsten Amt der Welt“, einem geflügelten Wort seit Strauß’ Zeiten, gehört auch, Artikel 3 der Bayerischen Verfassung („Bayern ist ein Rechts-, Kultur-, und Sozialstaat. Er dient dem Gemeinwohl“) auch für den Wortbestandteil Kultur ernst zu nehmen.