Klima und Verhalten : Ist Skifahren noch zeitgemäß?

Aktualisiert am

Alles so grün hier: Wer Skiurlaub gebucht hat, der will auch auf die Piste. Bild: dpa

Die Bilder von Kunstschneebändern, die sich grüne Hügel hinunterschlängeln, Hügel, auf denen auch Kühe grasen könnten, gehören zu den bedrückendsten Bildern dieses Winters. Sie zeigen eine aus dem Takt geratene Natur, die durch einen hohen Energieaufwand zur Freizeitfläche umfunktioniert wird.

Welche Gedanken den Skifahrern, die ihre Schwünge im sulzigen Nachmittagskunstschnee Richtung Tal vollziehen, durch den Kopf gehen, wissen wir nicht. Vielleicht denkt der ein oder andere, dass es herausgeschmissenes Geld ist, den Nachwuchs in die Skischule zu schicken, bei diesen Schneeverhältnissen! Viele dürften sich auf die Après-Ski-Gaudi freuen und darüber, am Ende des Tages nicht wieder die Gondel nehmen zu müssen. Die hat einen zwar zügig auf den Berg gebracht, aber so eine Talabfahrt krönt offenbar jeden Skitag – selbst wenn es bei dieser Abfahrt bedrohlich eng zugeht.