St. Philipp Neri in Berlin : Im Alleingang gegen den kirchlichen Konsenszwang

Das hat es in der Geschichte der christlichen Kirchen noch nicht gegeben: Die Gesellschaft steckt in einer Notsituation, und die Kirchen verriegeln die Türen. Es läuten zwar vielerorts ein- oder zweimal am Tag die Glocken, und in einigen Kirchen darf man sich auch vereinzelt zum stillen Gebet aufhalten. Aber in beinahe ganz Europa sowie in Teilen Amerikas sind Gottesdienste verboten, und das seit Wochen. Wer wollte schon widersprechen, dass der Schutz von Leib und Leben Vorrang hat?

Trotzdem irritiert es, wie reibungslos sich dieser tiefe Einschnitt vollziehen konnte. Die Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche sind anfangs merkwürdig still geblieben, als das Gottesdienstverbot verhängt wurde – als gäbe es keinen Unterschied zwischen einem Einkaufszentrum und einem Gotteshaus. Wenn die Not am größten ist, steigt das Bedürfnis nach Religiosität, besonders bei älteren Menschen, die nicht nur zur Risikogruppe gehören, sondern auch zu den verbliebenen Kirchgängern. Und ausgerechnet ihnen soll der Schutz durch den Glauben verwehrt werden? Die Kirchenvertreter waren sich einig: Der Infektionsschutz geht vor. Die großen religiösen Fragen blieben indessen unbeantwortet.