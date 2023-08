Aktualisiert am

Die Verehrung für Richard Wagner in Russland verdankt sich vor allem der Beliebtheit der NS-Ideologie. Das hat auch mit der Konjunktur eines neuen zynisch-heroischen Weltbilds zu tun.

Dass sich ein russisches Söldnerheer, dessen Grausamkeiten nicht zu überbieten sind, den Namen Wagner auf die blutigen Fahnen schmiert, macht Katharina Wagner sprachlos. Ihr Atem stocke, sagte die Bayreuther Festspielleiterin und Urenkelin des Komponisten Richard Wagner unlängst in einem Interview anlässlich des Namensmissbrauchs durch die Truppe des vorbestraften Oligarchen und Putin-Vertrauten Jewgenij Prigoschin. Schon die Aneignung von Wagners Werk durch die Nationalsozialisten sei abscheulich gewesen, so Katharina Wagner weiter, freilich seien auch in Wagners Werk selbst übelste Formen politischen und rassistischen Wahns zu finden.

Kerstin Holm Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Dabei ist es gerade Wagners Status als Adolf Hitlers Staatskünstler, der ihn als mediales Symbol für die brutale, außerhalb der Gesetze stehende Militärformation so attraktiv macht, wie Sven Friedrich im Gespräch mit der F.A.Z. erläutert. Er ist der Direktor des Bayreuther Richard-Wagner-Museums mit Nationalarchiv und Forschungsstätte. Wagner war der Kampfname von Dmitrij Utkin, einem Offizier der russischen Speznas-Sondermilizen und Mitbegründer von Prigoschins Söldnerunternehmen. Von Utkin sind keine musikalischen Interessen bekannt, dafür seine glühende NS-Begeisterung.