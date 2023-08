Dass sich ein russisches Söldnerheer, dessen Grausamkeiten nicht zu überbieten sind, den Namen Wagner auf die blutigen Fahnen schmiert, macht Katharina Wagner sprachlos. Ihr Atem stocke, sagte die Bayreuther Festspielleiterin und Ururenkelin des Komponisten Richard Wagner unlängst in einem Interview anlässlich des Namensmissbrauchs durch die Truppe des vorbestraften Oligarchen und Putin-Vertrauten Jewgenij Prigoschin. Schon die Aneignung von Wagners Werk durch die Nationalsozialisten sei abscheulich gewesen, so Katharina Wagner weiter, freilich seien auch in Wagners Werk selbst übelste Formen politischen und rassistischen Wahns zu finden.

Dabei ist es gerade Wagners Status als Adolf Hitlers Staatskünstler, der ihn als mediales Symbol für die brutale, außerhalb der Gesetze stehende Militärformation so attraktiv macht, wie Sven Friedrich im Gespräch mit der F.A.Z. erläutert. Er ist der Direktor des Bayreuther Richard-Wagner-Museums mit Nationalarchiv und Forschungsstätte. Wagner war der Kampfname von Dmitrij Utkin, einem Offizier der russischen Speznas-Sondermilizen und Mitbegründer von Prigoschins Söldnerunternehmen. Von Utkin sind keine musikalischen Interessen bekannt, dafür seine glühende NS-Begeisterung.

Russlands Kriegstreiber begeistern sich für die NS-Ästhetik

Dass Dimitrij Utkin arischen Rassentheorien anhing, SS-Tätowierungen getragen und Briefe mit SS-Runen unterzeichnet habe, fand das Investigativzentrum „Dossier“ heraus. Russlands Bekenntnis zu Prigoschins Truppe ist für Sven Friedrich daher ein „Triumph des Braunauers“.

Dabei erzählt das russische Propagandamärchen das Gegenteil: dass Russland in der Ukraine „Nazis“ bekämpfe. Zugleich aber kultivieren Popstars des Krieges eine ethische Rücksichten verhöhnende Siegerselbstgerechtigkeit, was sie durch die für ihre Dämonie geschätzte NS-Ästhetik unterstreichen. Prominentestes Beispiel ist der kriegsbegeisterte Rocksänger Shaman, der im Musikvideo zu seinem Song „Wir“ mit Springerstiefeln und schwarzer Lederkluft über den Roten Platz stolziert. Das Lied verherrlicht das soldatische Kollektiv. Sein neuestes Lied, in dem er Russlands Ukrainekrieger preist, heißt übersetzt „Mein Kampf“ (Moj boj).

Kanonenbeschuss als „Musik“ Wagners

Alexandr Pelewin, einer der bekanntesten russischen Kriegspoeten, hat noch unlängst mit der NS-Ideologie geliebäugelt und positioniert sich als Menschenverächter. In einem seiner Gedichte heißt es, Geschichte sei, wenn die Leute einander umbrächten. In seinem Telegram-Kanal erklärt der Verbalkrieger Pelewin, moralische Kriterien hätten in der Politik nichts zu suchen und vergleicht ukrainische Städte – Mariupol, Kiew, Cherson – mit Frauen, die er gewaltsam erobert beziehungsweise nicht erobert beziehungsweise erobert und dann verlassen habe. Seiner jüngst erschienenen Sammlung von Versen, die den Ukrainekrieg verherrlichen, gab er den Titel „Zur Musik Wagners“ – gemeint sind die „Oratorien des Kanonenbeschusses“, wie sie in einem Lied der Söldnertruppe besungen werden.