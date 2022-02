Die Macht des Alleinherrschers : Ist Putin ein Wahnsinniger?

Der russische Präsident lebt in seiner ganz eigenen Wirklichkeit. Nicht einmal die Leute in seinem innersten Zirkel glauben noch an die Märchen, die sie selbst erzählen.

Die Szenen, die sich in diesen Tagen in den russischen Machtorganen abspielen, mö­gen wie eine schwarze Komödie wirken. Heiter sind sie nicht. Sie machen vor allem deutlich, dass die ganze Macht in Russland bei ei­nem Menschen liegt, bei Wladimir Putin. Und ihm geht es offenbar ausschließlich darum, diese Macht vorzuführen, der ganzen Welt, seinem Volk und nicht zuletzt seiner eigenen Gefolgschaft. Der russische Einmarsch in die Ukraine dient ebenfalls einzig diesem Zweck.

Sergej Naryschkin war einst ein mächtiger Mann. Er war einmal Sprecher der russischen Duma und Chef der Präsidialverwaltung, als diese Verwaltung potenter war als der Präsident, der damals Dmitrij Medwedew hieß. Auch jetzt bekleidet er wichtig klingende Posten: Er ist Direktor des Spionagedienstes SWR und Mitglied des sogenannten Sicherheitsrats, der momentan als die eigentliche Machtzentrale Russlands gilt. Oder galt, bis zu seiner am Montag öf­fentlich übertragenen Sitzung, bei der es um die Anerkennung der Separatisten­gebiete im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten ging.