Derzeit transportieren die russischen Besatzer alle Sammlungen der Museen der Stadt Cherson ab, die sich für den ukrainischen Vormarsch rüstet. Mit der Räumung wurde schon im Mai begonnen. Doch nachdem Putin am 19. Oktober das „Kriegsrecht“ in den illegal annektierten Gebieten der Ukraine verhängt hatte, wurde die Plünderung der Museen in Cherson „legalisiert“. Der Erlass spricht von der Erhaltung des „kulturellen Erbes“. In Cherson wurden nicht nur die reichen Bestände des Schowkunenko-Regionalmuseums für Kunst und des Cherson-Regionalmuseums für Geschichte ausgelagert.

Die Besatzer demontierten auch die zur Sowjetzeit entstandenen Denkmäler des russischen kaiserlichen Feldherrn Alexander Suworow und des Admirals Fjodor Uschakow und brachten sie weg. Ukrainischen Quellen zufolge planten die Russen auch die Exhumierung der mumifizierten Überreste von Fürst Grigorij Potjomkin, dem berühmten Günstling von Katharina der Großen, der in der Katharinenkathedrale in Cherson begraben ist. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Überreste des Fürsten gestört werden. In den Dreißigerjahren wurden sie ausgegraben und im „Antireligiösen Museum“ ausgestellt. Sie kehrten später ins Grab zurück, als Stalin den bolschewistischen Nihilismus zugunsten des russischen Nationalismus verwarf.