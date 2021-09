CSU-Chef im Wahlkampf : Markus Söder, der Antibayer

Unter den vielen Widersprüchen, die der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder produziert mit seiner Politik, seinem Wahlkampf, seinem Dialekt, ist dieser hier der interessanteste: Ganz Deutschland hätte, wenn die Umfragen korrekt sind, Markus Söder lieber zum Kanzlerkandidaten als Armin Laschet und lieber zum Kanzler als Olaf Scholz.

Wirklich ganz Deutschland?

Nein, ausgerechnet das Volk der Bayern scheint nicht ganz überzeugt zu sein — oder wie sonst deutet man die Umfragen, die besagen, dass die CSU hier womöglich weniger als dreißig Prozent holen wird. Wo doch eine schöne absolute Mehrheit in Bayern die deutlichste Botschaft ans Volk wie an die Kompromissler und Bürokraten der Schwesterpartei wäre: dass mit dem richtigen Kandidaten auch ein richtiger Sieg errungen werden könnte. Und dass zum Ausgleich für die erwartete Niederlage dann sehr viele CSU-Leute die geschrumpfte gemeinsame Unionsfraktion dominieren würden.

Söder kämpft, lauter und deutlicher sichtbar als die gesamte restliche CSU; dabei steht er gar nicht zur Wahl – die Spitzenkandidaten der CSU sind Dorothee Bär und Alexander Dobrindt. Aber im Wahlspot der CSU ist Markus Söder der Autor, der Hauptdarsteller, die wichtigste Botschaft. Wäre es Kino, würde man das einen Autorenfilm nennen. Da es Politik ist, hat es einen Hauch von Personenkult. Söder fährt mit einem Elek­trofahrrad ein paar Serpentinen hinauf; dann steht er auf einem künstlichen Hügel im Münchner Osten und spricht von dort zu seinem Volk. Die Welt sei unübersichtlich und chaotisch, deshalb brauche es „jemanden, der das Ganze zusammenhält, aber der darauf dringt, dass sich etwas erneuert. Und darin sehe ich meine Aufgabe, zentral.“

Ein Titan am Anfang der Welt

Der Spot ist clever in seiner Schlichtheit. Kein Tier wurde gequält, kein Geld verschwendet, kein Schloss gemietet, kein Trachtenzug frisch eingekleidet. Ein Mann, sein Fahrrad, sein Hügel. Und der fahle Himmel über ihm. Keine Tricks; fast würde man sagen, dass das mehr Achternbusch als Hollywood sei – wären da nicht immer wieder die heroischen Untersichten, Blicke auf Söder aus der Perspektive eines Knienden: der Zweimetermann im Gegenlicht, allein mit sich selbst und seiner riesigen Aufgabe. Unten, am Fuß des Hügels, kaum erkennbar, stehen ein paar Häuser. Weiter hinten, undeutlich und verschwommen, ahnt man die Türme von München.

Man assoziiert fast zwangsläufig den griechischen Mythos oder wenigstens Ayn Rand. Ein Titan am Anfang aller Zeiten, der die Welt, die er beherrschen will, erst noch formen muss. Ein Schöpfer, der alle Kraft und Inspiration in sich selber hat. Ein Mann, noch nicht gefesselt von Kompromissen, Institutionen, Traditionen. Und befreit von allen Bildern der Vergangenheit.

Wer sich als Bayer oder Zugereister immer wieder darüber geärgert hat, wie die CSU in ihren Selbstinszenierungen suggerierte, dass all das Schöne, die Berge und die Seen, die Kirchen, Schlösser, alten Städte, ja selbst die grünen Hügel und der weiß-blaue Himmel darüber, letztlich nur ihr zu verdanken sei, der mag Söders Clip als frisch, neu, imponierend bewerten.

Mehr Witz, mehr Eleganz

Und weil dieser Spot ja in ganz Deutschland gezeigt wird, kann man sich seine Wirkung aufs außerbayerische Publikum ganz gut vorstellen: Jahrelang hat man sich angesichts des Mangels an Charisma, Geist, Witz und Eleganz in der deutschen Politik mit dem Gedanken getröstet, dass das vielleicht keine Kriterien der Politik, sondern solche der Ästhetik seien. Und dass man immerhin gut regiert werde, was viel wichtiger sei. Dass das eine Illusion war, hat die Seuche deutlich sichtbar gemacht: verwahrloste Infrastruktur, löchrige Internetverbindungen, eine anachronistische Bürokratie. Ganz Deutschland scheint so unscharf und verschwommen zu sein, wie es die Blicke hinunter von Söders Hügel sind. Und Markus Söder, den schon die gesamtdeutsche Reichweite seines Wahlspots fürs Publikum zum immer mitgedachten Alternativkandidaten macht, wird den Mangel an Eleganz nicht lindern. Aber ein gewisses grobes Charisma hat er; und sein Spot und ganz allgemein seine Breitbeinigkeit versprechen, dass er über die Kraft verfüge, welche die titanischen Aufgaben verlangen.