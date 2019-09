Greta Thunberg : Die schrecklichen Kinder

Am vergangenen Montag hat Greta Thunberg, die schwedische Schülerin und Aktivistin, beim Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York gesprochen. Und die Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“ (deren Redakteure, lieber noch als Artikel, Geschichte schreiben wollen) fühlten sich an Martin Luthers Auftritt beim Reichstag in Worms erinnert.

Claudius Seidl Verantwortlicher Redakteur für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Die meisten anderen dagegen, vor allem die, die zu jung sind, als dass sie damals, vor 498 Jahren, dabei gewesen wären, die meisten anderen hatten ganz andere Assoziationen, wenn sie das vier Minuten kurze Video von Greta Thunbergs Auftritt sahen. Ob es ein historischer Moment war, werden wir wissen, wenn uns der 23. September 2019 historisch geworden ist. Dass es ein Datum der Film- und Fernsehgeschichte war: Darauf möchte man jetzt schon wetten.