Zwei Städte wie Tag und Nacht : Warum Frankfurt cooler ist als Berlin

Natürlich sind die Nächte länger in Berlin. Sind die Restaurants später offen, gibt es mehr Technoclubs, mehr Fetisch-Partys, mehr Unterwasser-Konzerte – mehr Lametta, mehr Yogastudios, mehr BSR und BER, mehr BVG und BSC, mehr BRD ganz generell, denn Berlin ist ja Hauptstadt. Politisches Zentrum, aber auch Stützpunkt der Moral. Von hier aus werden die Ansagen gemacht. Was woke ist und was nicht, darüber wird in Berlin entschieden. Kein Ort der Verhandlung, ein Ort der Festsetzung.

Von Berlin aus kann man die Welt so beschreiben, wie sie einem gefällt. In Berlin stehen die Leute oft nach Galerieeröffnungen oder Buchpremieren herum und grüßen sich nicht, obwohl sie sich kennen. In Berlin kommen immer alle zu spät. In Berlin rechnen die meisten damit, dass über sie gesprochen wird, wenn sie irgendwo nicht auftauchen. In Berlin käme niemand auf die Idee, ein Lied zu machen, das „Berlin“ heißt. Hier finden es die meisten toll, hier zu sein. Und können sich beim besten Willen nicht mehr vorstellen, morgens irgendwo anders aufzuwachen. Irgendwo anders zu joggen als im Mauerpark. Irgendwo anders zu meditieren als am „Görli“. Irgendwo anders zu schwimmen als im „Stadtbad“. Irgendwo anders zu kellnern als am „Kotti“.

Cool, aber einsam

Kein Fleck, der nicht irgendwem irgendwas bedeutet. Die Namen der Straßen, der Plätze, der U-Bahn-Stationen sind abgenutzt, ausgeleiert, aufgebraucht. Berlin lebt mehr von seinem Ruf als von seiner Geschichte. Denn die endet für die meisten irgendwo in den Zwanzigern. Was davor war: Überlassen wir besser der Wissenschaft oder Netflix.

Berlin reimt sich auf Blase. Umhüllt von einem feinen Seifenschimmer, denken und reden die meisten hier so, als gäbe es gar kein Außen. Außer der Uckermark vielleicht, in die man am Wochenende mit Elektro-Leihauto und prallgefüllten Bio-Company-Taschen fährt, um endlich einmal wieder in der Natur zu sein. Und dann an der Feuerschale doch nur dieselben gutmeinenden Nasen zu treffen wie vor der eigenen Haustür in Mitte auf dem Wochenmarkt.

Berlin ist Weltstadt, aber die Menschen hier haben nichts Weltmännisches an sich, sie flanieren nicht, sie streifen wenig, sie essen hastig und trinken Cocktails unter Neonröhren, sie fahren Fahrrad, als wäre das ein politisches Zeichen, sie verachten ihre Nachbarbezirke, sie wissen genau, wo es das beste Vollkornbrot gibt oder den stärksten Gin oder die schönste Retrolampe.

Zu viele Universitäten, zu wenig Studentencafés. Auch Moabit ist inzwischen zu teuer. Nach Berlin kommt man wegen der Liebe oder des Liebeslebens. Wegen der anderen, der Netzwerke, der Peergroups, dem Milieu. Eine Stadt, „dazu verdammt, immerfort zu werden und niemals zu sein“, hat Karl Scheffler 1910 geschrieben, aber ein Jahrhundert später ist davon nicht viel übrig geblieben. Der Ruhm hat diese Stadt faul gemacht, das weltweite Begehren ihre Züge hochmütig werden lassen. Die vielbesungene Berliner Luft hängt schwer über den Dächern, und im Sommer gibt es im Strandbad Wannsee keinen Strandkorb mehr für die pensionierte KADEWE-Verkäuferin.

Eine abgekühlte, eine verhärtete Stadt. Nach wie vor viel los, keine Frage, aber das meiste läuft hier ins Leere. Übersättigt und eingebildet, cool, aber einsam leben die Berliner von ihrem Ruf, der weltweiten Anerkennung, den Stars, die kommen und loben, den Investoren, die kaufen und kaufen, den Politikern, die in ihren Limousinen vorbeifahren und noch nie am Alex ausgestiegen sind.