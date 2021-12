Fehlprognosen in der Forschung : Lieber Fehler als Offenbarung

Doch, das sind tatsächlich Mund- und Nasenschutzmasken, was die Leute da auf der Straße tragen. Wann wurde die Szene gedreht, 1973? Was soll das sein, die Zukunft des Jahres 2022? Richard Fleischers Spielfilm „Soylent Green“ malt ein böses Morgen: New York hat vierzig Millionen Einwohner (in Wirklichkeit sind’s derzeit achteinhalb), man zahlt hundertfünfzig Dollar für ein Glas Obstmatsch (statt acht Dollar für eine Flasche Wasser, wie hier und da in den aktuellen USA), und die Leute hungern (statt dass es bloß ein paar Kunstdünger-Versorgungsengpässe gibt . . .). Nahrung wird teils angeblich aus Algen gemacht, in Wirklichkeit sind die Meere biotisch schon gekippt, man verarbeitet (Spoilerwarnung) tote Menschen zu Futter.

Dietmar Dath Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Der Film überzeichnet also Zustände von 1973 nach dem Muster „wenn das so weitergeht“ und gehört daher ins Reich der Fehlprognosen, unter anderem weil die Wirklichkeit nicht auf Linien ohne Selbstdurchkreuzung voranschreitet, sondern in Schlingen und Schlaufen, weshalb sie beispielsweise in den letzten Jahren von „Fridays for Future“ bis zu den jüngsten Inflationsnachrichten eine geraffte Wiederholung der Siebziger war – zu Beginn jenes Jahrzehnts, in dem „Soylent Green“ gedreht wurde, „sprach man viel von den Grenzen des Wachstums“, schrieb Wolfgang Pohrt in einer Dekadenbilanz, „die Natur mache allmählich schlapp. Bald darauf waren die Grenzen des Wachstums erreicht, aber es war die Konjunktur, nicht die Natur, welche durchhing, und die Energiekrise war eine Nahostkrise.“

Mehr zum Thema 1/

Selbst die größte Liebe zu Wissenschaft und visionärer Kunst muss anerkennen: Was kommen wird, hängt nicht immer davon ab, was man weiß. Was man tun kann, wenn es anders kommt, als man wissen konnte, hängt dann aber eben doch wieder genau davon ab, was man weiß. 1973 war die Leitwissenschaft technischer Zukunftsbewältigung die Energetik, man stritt um Ölpreise und Atomkraftwerke. Dann ging der Zukunftsmarschallsstab an die Informatik, die übrigens selbst das Resultat einer Fehlprognose ist: Vor dreihundert Jahren prophezeite Gottfried Wilhelm Leibniz, man werde eines Tages eine logische Symbolsprache besitzen, die characteristica universalis, die das Weltganze in Beziehungen darstellt und die Erzeugung wie Prüfung von Wahrheitsansprüchen rein formal leisten kann, ohne Erfahrungsrückgriff.

Mathematik und Metamathematik der Moderne haben das Projekt als undurchführbar erkannt, kein derartiges Zeichensystem kann zugleich vollständig und widerspruchsfrei sein. Als Abfallprodukt der auf dem Weg zur Zerstörung jener Hoffnung, die Leibniz der Menschheit gemacht hatte, nötigen Präzisierung von Berechenbarkeitsbegriffen kamen allerdings die Computer heraus.

Falsche Prognosen sind manchmal falsche Überlieferungen

Über die wurden, kaum gab es sie, auch gleich wieder falsche Vorhersagen gemacht; die berühmteste ist die angebliche Behauptung des IBM-Chefs Thomas Watson 1943, es gäbe auf der Welt einen Markt für höchstens fünf solcher Dinger. Diese Äußerung wird oft mit einer noch dümmeren verglichen, die Charles Duell, Patentverwalter in den USA, vor rund hundertzwanzig Jahren unterlaufen sein soll: Alles, was erfunden werden könne, sei bereits erfunden worden. Dass Duell so etwas gesagt hat, lässt sich bei seriöser Archivprüfung allerdings nicht nachweisen, ebenso wenig wie ein anderer Prophetenpatzer, der durch die Netze spukt: Dr. William H. Stewart, Gesundheits­minister der USA von 1965 bis 1969, soll gesagt haben, der Krieg gegen die an­steckenden Krankheiten wäre gewonnen, ein Satz, den man sich derzeit weniger gründlich widerlegt wünscht.