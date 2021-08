Alleinsein und Radikalismus : Das Gift der Einsamkeit

Eine Studentin beginnt ein Praktikum bei einer Bank in einer fremden Stadt. Die neuen Kollegen auf Zeit geben ihr Aufgagen, die sie fordern, aber nicht überfordern. Mittags bieten sie der jungen Frau an, mit ihnen in der Kantine zu essen. Die Studentin ist weder allein, noch wird sie alleingelassen, doch nach wenigen Wochen fern ihres Zuhauses schmerzt sie das Heimweh derart, dass sie das Praktikum abbricht.

Melanie Mühl Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Ähnliche Geschichten hört man immer wieder und ist vielleicht geneigt, die Betroffenen, die aufgeben, als allzu zartbesaitet abzustempeln. Doch wer je von einer Einsamkeit gepackt wurde, der nichts Schöpferisches innewohnt, sondern nur das Gefühl absoluter Unverbundenheit, weiß um ihre dunkle Kraft.