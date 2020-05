Angst um die Natur : Warum die Umwelttrauer größer wird

Wenn sich Simbachs Bürgermeister Klaus Schmid an die Sturzflut erinnert, die seine Kleinstadt am 1. Juni 2016 verwüstet und fünf Menschen das Leben gekostet hat, spricht er vom großen Unheil. Tagelang hatte es geregnet, der Boden war so durchnässt, dass er kaum noch einen Tropfen aufnehmen konnte. Am Vormittag des schicksalshaften Tages beruhigte sich die Lage plötzlich. Es schien, als entkäme Simbach am Inn in letzter Sekunde der Katastrophe. Wenige Stunden später jedoch brauten sich mehr als zwanzig Gewitterzellen direkt über der bayerischen Stadt zusammen. Kein Luftzug regte sich. Die Menschen mussten tatenlos zusehen, wie die Fluten Existenzen und Leben fortschwemmen. Schmid sagt: „Die Wetterphasen werden immer extremer. Ich bin jetzt 57 Jahre alt, aus früheren Zeiten kenne ich das so nicht.“

Wenn die Magdeburger Umweltpsychologin Ellen Matthies spazieren geht, fällt ihr auf, dass die Blühstreifen am Feldrand, wo Wildtiere und Pflanzen einen Lebens- und Schutzraum finden, immer schmaler werden. Streifte sie früher, als es noch weniger Monokulturen und kein GPS-gesteuertes Mähen gab, durch die Felder, entdeckte sie eine größere Artenvielfalt als heute. Hier und da schimmerten Mohnblumen.