Jesus sagt, das Leben auf Erden ist gar nicht so wichtig: Während die mit Steuern alimentierten Kirchen Mitglieder verlieren, übernehmen die Gemeinden der Pfingstbewegung die Werbemethoden von Start-ups. Ein Besuch in der Citychurch Köln.

Junge Menschen in weißen T-Shirts und Turnschuhen stehen auf der Bühne des größten Kinosaals im Cinedom in Köln. Sie könnten nachhaltige Trinkflaschen verkaufen oder ein Tech-Start-up vorstellen. Von den dunklen Wänden leuchten Neonröhren. An der Seite warten Schlagzeug und Lautsprecher auf ihren Einsatz. Eine junge Mutter wiegt ein Kleinkind mit Lärmschutzkopfhörern auf dem Arm. Doch niemand gibt ein Popkonzert. Etwa 500 Menschen haben sich in Saal 9 des dreistöckigen Kinokomplexes mit Rolltreppen und Burgergrill versammelt, um Gott zu ehren.

Eine junge Frau tritt ans Mikrofon. Sie erzählt von einer Person, die vor einiger Zeit zum ersten Mal zum Gottesdienst kam und „berührt wurde“. Seitdem habe sie noch weitere Menschen begeistern können. Die Besucher im Saal applaudieren. Auf der Kinoleinwand werden Liedtexte eingeblendet: „Deine Güte, sie jagt mir nach“. Alle singen mit. Die meisten stehen von ihren Kinosesseln auf und wiegen sich im Takt des Schlagzeugs und der E-Gitarre. „Ich glaube, es passiert etwas in diesem Raum“, sagt die Frau ins Mikrofon. Das Schlagzeug legt zu. „Jesus ist im Haus!“, ruft sie. Die Besucher klatschen, viele strecken die Arme zur Decke.