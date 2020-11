Aktualisiert am

In der Krise : Schützt uns die Demokratie?

Die hohen Coronazahlen in vielen westlichen Ländern werfen die beunruhigende Frage auf, ob offene Gesellschaften weniger geeignet sind, auf globale Bedrohungen zu reagieren als autoritäre Systeme. Eine neue Debatte ist gefragt.

In Wuhan rollt medizinisches Personal, das aufgrund der Corona-Pandemie Schutzanzüge trägt, einen Patienten auf einer Liege zum Krankenhauses. Bild: dpa

Als die Kanzlerin die Regelungen des November-Lockdowns erläuterte, sagte sie in beiläufigem Ton etwas Beunruhigendes. Sie war gefragt worden, ob die Bürger jetzt den Preis dafür zahlen, dass sich die Ministerpräsidenten und sie nicht schon zwei Wochen zuvor zu strengeren Einschränkungen hatten entschließen können. Das sei „theoretisch richtig“, antwortete Angela Merkel dann tatsächlich: Doch damals habe es einfach keine „politische Akzeptanz“ für Kontaktbeschränkungen gegeben. Das liege „nicht nur an den Ministerpräsidenten“, auch sonst gebe es ja viel Proteste und Unverständnis, und auch den Gerichten müsse die Handlungsnotwendigkeit „evident“ sein. „Theoretisch“ allerdings hätte man durchaus ausrechnen können, „was wird das bedeuten, wenn es so ist“ – die Formulierung blieb da etwas unscharf, aber der Sinn war klar: Mit den vorliegenden Daten der Covid-19-Ansteckungen wäre es möglich gewesen, die weitere Entwicklung exakt vorauszusagen, wie sie dann auch wirklich eingetreten ist, einschließlich der sich abzeichnenden Verknappung der Plätze auf den Intensivstationen.

Im Prinzip wäre also schon zwei Wochen zuvor oder noch viel früher Grund genug zum Handeln da gewesen; schon Ende August hätten Wissenschaftler auf erste Anzeichen exponentiellen Wachstums aufmerksam gemacht. „Das ist Politik“, sagte Merkel: „Wir sind auf die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger angewiesen.“