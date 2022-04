Tierwohl : Was fühlt das Schwein?

Jetzt bitte volle Konzentration: Ein Schwein bei einem Experiment am Institut für Tierphysiologie in Dummerstorf Bild: Thomas Häntzschel / nordlicht

In der Diskussion um Nutzvieh ist immer häufiger von Tierwohl die Rede. Allerdings hält das Wort bislang nicht, was es verspricht. Will man herausfinden, was Ziegen und Kühe wirklich brauchen, ist mehr Forschung nötig.