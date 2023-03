Derek Black wuchs als Rassist auf. Von klein auf war er von weißen Nationalisten und Mitgliedern des „Ku Klux Klan” umgeben. Es war eine hermetisch abgeschlossene Welt, in der er sich wohlfühlen konnte, erzählt er, weil niemand ihn herausforderte und alle die selben Lügen glaubten. Black wohnte in West Palm Beach in Florida, sein Vater war früher ein „Grand Wizard” des „Klan”. David Duke, einer der Anführer der rassistischen Terrororganisation, war Blacks Pate. Er habe Duke bewundert, der einmal mit seiner Mutter verheiratet gewesen war und oft zu Besuch kam, sagt er. Doch als der rechte Teenager sein Interesse an mittelalterlicher Geschichte entdeckte, veränderte sich sein Leben für immer. Black schrieb sich an einer kleinen Hochschule an der Westküste Floridas ein – und dort, am New College, begann seine Wandlung. Die Ausbildung habe ihn kritisches Denken gelehrt und die anderen Studenten hätten ihn für seine Ideologie zur Verantwortung gezogen. Eine Gruppe jüdischer Kommilitonen habe ihn immer wieder zum Shabbat eingeladen, ohne ihn umerziehen zu wollen – sein Antisemitismus brach in sich zusammen.

All das sei ein langsamer Prozess gewesen, an dessen Ende die Entfremdung von Familie und Freunden stand, sagt Black am Telefon. Und wo er ohne das New College heute wäre, wolle er sich nicht ausmalen. Die Studienzeit ist mehr als zehn Jahre her, und Blacks kleine Alma Mater in Sarasota ist seit Monaten in den Schlagzeilen. Jetzt gehört er zu jenen, die öffentlich vor dem warnen, was auf dem Campus passiere: Im schlimmsten Fall werde es die Kultur, in der er denken lernte, bald nicht mehr geben, sagt der Historiker, der inzwischen seinen Doktor in Chicago macht.