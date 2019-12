Weihnachtliche Rührung : Herren unserer Wünsche

Nun ist Weihnachten. Eine Gesellschaft, in der sich der Hass ausbreitet, müsste so ein Fest der Liebe besonders herbeisehnen. Danach sieht es aber nicht aus. Die Vorbereitungen verlaufen wie eh und je; was sollte auch anders sein? Zur allgemeinen Erbauung werden wieder die notorischen Klassiker bereitgehalten: die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens und der Spielfilm „Ist das Leben nicht schön?“ mit James Stewart von Frank Capra.

Was rührt uns eigentlich so an diesen Geschichten? Und warum spielt das, was wir daraus lernen (können), schon beim Fassen von Neujahrsvorsätzen, die eher der Selbstoptimierung dienen und mit dem Bestreben, „ein besserer Mensch“ werden zu wollen, wenig zu tun haben, schon keine Rolle mehr? „Ich besaß es doch einmal, was so köstlich ist. Dass man doch zu seiner Qual nimmer es vergisst“ (Goethe). Die Lektionen, die Dickens und Capra uns jedes Jahr um diese Zeit erteilen, werden wahrscheinlich auch nicht vergessen. Sie bleiben nur folgenlos. Anteilnahme und Mitleid, Gemeinsinn und Solidarität sind augenscheinlich keine Kategorien für eine politische Gesetzgebung, da kann man noch so oft von „Werten“ reden.

Die beiden Klassiker leben von einem Überschuss an Gefühl, das sich über den ökonomischen Unterbau, der für eine realistische Erdung sorgt, erhebt. Wie ein Licht der Hoffnung auf (mehr) Menschlichkeit inmitten von harten, auf Egoismus setzenden und kaum zu umgehenden ökonomischen Gesetzmäßigkeiten schwebt es dann darüber und gibt der Handlung eine Wendung ins Unwahrscheinliche: Menschen werden Brüder; was sie haben, geben sie ihrem Nächsten.

Eine Parabel von Mitleid und Furcht

Märchen leben davon, dass ihre Helden einiges durchzustehen haben und am Ende reich belohnt werden. Was Capras Film dabei betrifft: Geprägt von einer Leistungsgesellschaft mit schlanker gewordener Sozialgesetzgebung, kann man fast nicht umhin, sich von dem Geld, das am Ende aus Freundeshänden auf James Stewart herabregnet, unangenehm berührt zu fühlen. Obwohl er es dank seines Lebenswandels verdient hat, wirkt das alles doch etwas übertrieben. Stellvertretend für ihn empfindet man fast so etwas wie Scham: Kann der Mann sich nicht selbst aus seiner Not befreien, hat der denn gar keinen Stolz? Zu deutlich trägt das Geld den Charakter von Almosen, die weder damals noch heute im amerikanischen Sozialsystem vorgesehen waren. Private Initiative statt staatlicher Vorsorge – auch hierin ist der Film uramerikanisch.

Während es sich bei Capra um eine Wiedergutmachung am Helden handelt, erzählt Dickens von einer Wiedergutmachung des Helden Ebenezer Scrooge, die durch den zuvor so rücksichtslos praktizierten Geiz und durch die Not der Opfer seiner sozialen Kälte genügend motiviert scheint, aber gleichfalls etwas unwahrscheinlich Märchenhaftes hat. Dickens muss den sprichwörtlichen, inzwischen wissenschaftlich erhärteten tendenziellen Geiz der Reichen gespürt haben und hat daraus eine Parabel von Mitleid und Furcht gemacht.

Einfach zu frei

Über die Wirkung solcher Dramen machen sich Theoretiker seit 2500 Jahren Gedanken: Ist es die Reinigung von solchen Affekten oder ist es eine durch sie? Ungläubig, aber beruhigt genießen wir, dass beide Geschichten versöhnlich enden – und gehen dann wieder zur Tagesordnung über. Wie auch nicht? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Mann, der, wie James Stewart, unfähig ist, aus eigener Kraft weiterzuleben, so reich beschenkt wird oder als dass ein Geizkragen wie Scrooge doch noch zur Besinnung kommt. Es ist Kunst, mit dem wirklichen Leben hat das nichts zu tun.