Wahl in Spanien : Ein Gespenst namens „Rechtsruck“

Seit Monaten war in deutsch­sprachigen Medien von einem bevorstehenden „Rechtsruck“ in Spanien zu lesen. Nach den Ergebnissen der Parlamentswahl am Sonntag, die in brüllender Julihitze stattfand, könnten die Medien sich in nächster Zeit mit der Frage beschäftigen, warum er ausgeblieben ist. Ein paar interessante Eindrücke blieben aber hängen: dass die „taz“ zum Beispiel besorgt fragte: „Kann man in Spanien noch Urlaub machen?“ Wegen des Rechtsrucks nämlich. Das ist ungefähr so albern wie seinerzeit die Auskunft, man werde die USA nicht bereisen, solange Donald Trump dort Präsident sei. Sichtbarer Ausdruck für die klischeegesättigte Moralisierung der Politik: die eigenen Ängste an sich zu drücken wie Linus seine Schmusedecke.

Schön wäre es übrigens gewesen, irgendwo mal ein Interview mit Santiago Abascal zu lesen, dem Chef der rechtspopulistischen Vox-Partei, die in aller Munde war, bevor sie am Sonntag abgeschmiert ist. Klar, so ein Mann gibt nicht gern Interviews, er fürchtet die Feindpresse. Aber ausländische Medien hätten da vielleicht eher eine Chance.

Spanien droht ein langes Hickhack

Was die Wahl selbst betrifft: Der konservative Partido Popular (PP) ging daraus als klarer Sieger hervor und sprang von 89 Sitzen auf 136 oder von fünf Millionen Wählern im Jahr 2019 auf acht Millionen. Die Partei des Spitzenkandidaten Alberto Núñez Feijóo wird davon allerdings wenig haben, denn zur absoluten Mehrheit reicht es nicht einmal mit den Stimmen der gerupften Vox. Und der Appell an die Fairness des Gegners – die stärkste Partei solle den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten – ging schon in der Wahlnacht im Sieges­jubel des sozialistischen Verlierers Pedro Sánchez unter.

Gerettet hat Sánchez das Gespenst vom rechten Rand. Ständig sprach der unter Druck wankende, aber nie stürzende Regierungschef von seinem Gegner als „PP mit Vox“: Spanien stehe vor einem Rechtsruck, der verhindert werden müsse. Sinngemäß: Lasst uns Brandmauern errichten! Am Ende besorgte Vox-Chef Abascal seine Demontage höchstselbst. Kurz vor der Wahl erklärte er Kultur und Identität zu Kernthemen seines Programms und reklamierte für den Fall des Sieges die Ministerien Kultur, Bildung, Inneres und Verteidigung. Schluss mit Zensur und Cancel-Culture!, rief er seinen Zuhörern in einer zwanzigminütigen Rede zu – und vergaß zu erwähnen, dass Vox auf regionaler Ebene schon kräftig selbst gecancelt hat.

Weitere kulturelle Vorlieben des Mannes, der ein halbes Jahr nach Francos Tod geboren wurde, aber innige Sympathie mit dem alten Regime offenbart, sind Kirche, Stierkampf, Folklore und spanische Weisen. Vielleicht war es diese Kombination, die selbst Protestwählern zu weit ging. Wer also in Spanien Urlaub machen will, sollte fahren. Und wer sich dann doch für Politik interessiert: Spanien droht ein langes Hickhack, in welchem der justizflüchtige Katalane Carles Puigdemont und die strafrechtliche Behandlung seines Abspaltungsversuchs noch eine Rolle spielen könnten. Auch ein Gespenst, nur ein anderes. Vielleicht gibt’s ja Neuwahlen, aber dann wenigstens im Winter. ­Genug Zeit, sich auf den nächsten Rechtsruck vorzubereiten.