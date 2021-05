Schottlands Zukunft : Gekauft für englisches Gold

Die Uraufführung von Shakespeares „Heinrich V.“ fand 1599 statt, vier Jahre vor dem Zusammenschluss von England und Schottland. Im Frühjahr hatte Elisabeth I. ein massives Aufgebot an Streitkräften nach Irland geschickt, um die Rebellion gegen die Tudor-Eroberung der Insel zu unterdrücken. Inmitten dieser Krise ersann Shakespeare das komische Zwischenspiel der vier Kapitäne aus England, Wales, Schottland und Irland im Heer des englischen Königs.

Gina Thomas (G.T.), Feuilleton Folgen Ich folge

Die Wissenschaft beschäftigt sich bis heute mit der Frage, ob Shakespeare die Vision eines wenn nicht harmonischen, so doch mindestens zweckmäßigen Zusammenwirkens der vier Nationen Britanniens unter der englischen Krone vermitteln wollte, eine Art von Vereinigtem Königreich avant la lettre. Unbestritten ist, dass Gower, Fluellen, Jamy und Macmorris Stereotypen der britischen Völker verkörpern, wie sie in immer noch gängigen Stammtischwitzen vorkommen. Bei dem gereizten Geplänkel fühlt Macmorris sich durch die Unterstellung mangelnder Bildung in seinem Nationalstolz verletzt. Mehr als vierhundert Jahre später wirkt seine aufgebrachte Frage „What ish my nation?“ aktueller denn je.