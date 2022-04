Plan von Marine Le Pen : Sie will Hand an die Verfassung legen

Aktualisiert am

Sie will Hand an die Verfassung legen

Marine Le Pen hat ihre fremdenfeindlichen, EU-skeptischen Thesen inzwischen schlicht umformuliert. Bild: Reuters

Wenn Frankreich am Sonntag wählt, steht viel auf dem Spiel: Was Marine Le Pen im Falle ihrer Wahl zur Präsidentin vorhat, soll das Land in eine institutionelle Krise stürzen.