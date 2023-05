Aktualisiert am

Hoffen, obwohl man es besser weiß: Sieben Kulturschaffende aus der Türkei, die ihr Land verlassen haben, weil sie in Gefahr waren oder das Leben unter Erdogan nicht mehr aushielten, erzählen von ihrem Leben zwischen zwei Welten.

Der türkische Journalist Can Dündar Bild: Patrick Junker

Niemand kennt genaue Zahlen, wie viele Menschen aus der Türkei in den vergangenen Jahren ihr Land verlassen haben. Die brutale Niederschlagung der Gezi-Proteste 2013, vor fast genau zehn Jahren, nach denen das Palastregime seine Repressionen noch verstärkte, war für viele der Wendepunkt. Zu Hunderttausenden kehrten die Menschen danach der Türkei den Rücken, weil sie das Leben dort nicht mehr aushielten, sich ihrer Freiheit, Jugend, Träume, Entfaltungsmöglichkeiten beraubt sahen – oder weil sie von der gleichgeschalteten Justiz massiv verfolgt wurden. Die Hoffnung war groß, dass die Wahl vom vergangenen Sonntag nach 21 Jahren AKP-Herrschaft die Wende bringen könnte. Manche hatten schon die Koffer gepackt, weil sie glaubten, endlich zurückzukönnen in ihr altes Leben – insgeheim wissend, dass es das gar nicht mehr gibt, weil das Leben in der Fremde verändert und weil sich die türkische Gesellschaft unter Erdogan extrem gewandelt hat. Die Sehnsucht nach dem verlorenen Zuhause oder einem Besuch bei Freunden und Verwandten aber bleibt.

Karen Krüger

Sie alle wurden bitter enttäuscht. Ein Sieg des oppositionellen Bündnisses bei der Stichwahl ist mehr als unwahrscheinlich. Bei jeder Wahl seit den Gezi-Protesten hoffte man, Erdogan werde nach einem Sieg eine moderatere Gangart einlegen. Das Gegenteil war immer der Fall. Sollte er auch jetzt wieder gewinnen, wird er das als Freifahrtschein verstehen, um die Türkei noch ungehemmter seiner Ein-Mann-Herrschaft zu unterwerfen.