Fast jeder fünfte Deutsche, so lesen sich in diesen Tagen die Meinungsumfragen, gibt an, er würde, wenn es morgen Wahlen gäbe, sich für die AfD entscheiden; in Thüringen hat die Partei am Wochenende eine Landratswahl gewonnen – aber wenn man die Kommentare all jener zur Kenntnis nimmt, die, im Fernsehen oder in den Zeitungen, auf Parteitagen und Pressekonferenzen, die Zahlen und die Wahlergebnisse zu erklären versuchen, dann fragt man sich: Warum so wenige? Warum nur ein Landrat in einem sehr kleinen Landkreis? Warum hat die AfD nicht längst die absolute Mehrheit, wo doch anscheinend all denen, die unzufrieden mit der Politik sind und genervt von den öffentlich-rechtlichen Medien, überfordert von der Unübersichtlichkeit der Krisen und schwer beunruhigt von der eigenen, leicht paranoiden Vorstellung, dass ihnen die da oben demnächst das Fleischessen, das Autofahren, das Flirten und das Bauen verbieten würden, gar nichts anderes übrig bleibe?

Sie sind jedenfalls das Volk, die sogenannte schweigende Mehrheit: Sie sind also im Recht. Im Newsletter des Schweizer Mainstreammediums „Neue Zürcher Zeitung“ war neulich mal wieder zu lesen, dass die deutschen Parteien und die deutschen Mainstreammedien nur in einer Blase existierten und jede Bodenhaftung verloren hätten. Und dass all jene Deutschen, die lautstark und von vielen beklatscht darüber jammerten, dass sie ihre Meinung nicht sagen dürften, dass die Medien gleichgeschaltet seien und dass die Demokratie längst nicht mehr funktioniere: dass diese Leute formal zwar im Unrecht seien. Dass sie aber trotzdem, irgendwie, recht hätten, weil die Wirklichkeit nur das sei, worauf sich die Leute einigen können.

Herr Merz und seine Meinung

In der „Welt“, in einem Leitartikel, der Claudia Pechsteins Warnung vor allen, die dunkler als die weiße Mehrheit sind, als Ausdruck eines bürgerlichen Selbstverständnisses feierte, wurde am Schluss das Fazit formuliert, dass ein linker Kulturkampf das Land nicht nur gespalten, sondern „den Osten in die rechtsradikale Reaktanz getrieben“ habe. Und unvergessen ist Friedrich Merz’ Hypothese, wonach „mit jeder gegenderten Nachrichtensendung ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD“ gingen: „Gegenderte Sprache und identitäre Ideologie werden von einer großen Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr nur im Stillen abgelehnt. Sie werden als übergriffig empfunden.“

Der zweite Satz gibt offenbar auch Merz’ eigene Meinung wieder – und offenbar ist ihm (und den gleichgesinnten Leitartiklern) gar nicht bewusst, welches Paradoxon produziert wird, wenn ein Vor­sit­zen­der der CDU seine eigene Meinung zum Motiv erklärt, die AfD zu wählen. Denn damit ist die AfD als Sammelbewegung derer legitimiert, die sich nicht länger gängeln lassen wollen.