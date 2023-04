Ein Denkmal der Demokratiegeschichte: Die Paulskirche in Frankfurt am Main Bild: dpa

In der Liste der Mitglieder der Expertenkommission, die gestern ihre Empfehlungen zur baulichen Entwicklung der Frankfurter Paulskirche und des am selben Ort geplanten „Hauses der Demokratie“ an Bundespräsident Steinmeier übergeben hat, fehlt ein Name: der des emeritierten Berliner Politikwissenschaftlers Herfried Münkler. Münkler war einer der entschiedensten Verfechter einer tiefgreifenden Umgestaltung des Paulskircheninnenraums gewesen.

Andreas Kilb

Seine Vorschläge für eine Aufhebung der „ästhetischen Blockade historischer Er­inne­rung“ hatte er vor knapp zwei Jahren in einer Denkschrift zusammengefasst, für die seine damaligen Kommissionskollegen Hans Walter Hütter und Peter Cachola Schmal als Koautoren zeichneten. Aber während Schmal, Direktor des Frankfurter Architekturmuseums, und Hütter, bis 2021 Präsident des Hauses der Geschichte in Bonn, auch zu den zwölf Unterzeichnern der Empfehlungen zählen, ist Münkler in der Zwischenzeit offenbar unauffällig aus der Kommission ausgeschieden.