Bürokratische Odyssee : Verrücktwerden in der Omikron-Welle

Corona ist anstrengend genug. Doch wenn man erst mal beweisen muss, es auch gehabt zu haben, wird es richtig kompliziert. Erst recht in Berlin. Ein Erfahrungsbericht.

Hinweisschild mit Zutrittsregeln in Stuttgart Bild: dpa

Mittlerweile ertappe ich mich dabei, Sätze so anzufangen, wie etwas verrückte Leute ihre Sätze halt so anfangen: Ich bin echt nicht verrückt, aber – und mit diesem Aber beginnt dann eine Tirade gegen die Corona-Bürokratie (immerhin noch nicht gegen die Corona-Diktatur), in deren Verlauf gern „der gesunde Menschenverstand“ angeführt wird, immer ein verlässliches Zeichen dafür, dass da jemand wirklich ganz weit draußen unterwegs ist und kurz vorm Abdrehen. Womöglich habe ich doch ein paar Langzeitschäden abgekriegt.

Ehrlich gesagt, erleichterte es mich, als vor einem Monat, am Silvestermorgen, der zweite Strich im Fensterchen des Schnelltests auftauchte. Keine blasse Linie, ein fetter, unmissverständlicher Strich. Endlich passierte, wovor man sich monatelang gesorgt hatte. Nach dem Gang zur Teststelle sagte ich meine Silvesterverabredung ab und rief meinen Patenonkel an, Hausarzt im Allgäu. „Jetzt hat’s dich auch erwischt. Dieses Mal müssen es sowieso alle durchmachen. Und danach“ – er meinte meine mutmaßliche Infektion mit Omikron – „danach hast du den besten Schutz. Den natürlichen Superbooster.“ Er empfahl Ausruhen und zweimal am Tag Ibuprofen gegen Kopfschmerzen und Fieber, prophylaktisch, denn außer Halsweh und ein wenig Geruchsverlust spürte ich zum Glück höchstens ein paar eingebildete Hypochonder­sym­ptome.