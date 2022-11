Gartenschule : Von der Nekropole zum Biotop

Blaise Pascal war sich sicher: „In einem Garten ging das Paradies verloren, in einem Garten wird es wiedergefunden.“ Dabei dachte der französische Philosoph, Mathematiker und Mystiker gewiss nicht an einen „Bauerngarten“ wie heute auf dem Friedhof in Köln-Esch oder einen „Wildblumengarten“ wie auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg. Ganz zu schweigen von einem ökologischen Mustergarten wie auf dem Frankfurter Hauptfriedhof, wo aufgrund der neuen Urnenkultur immer mehr Flächen frei werden.

Zu seiner Zeit, im 17. Jahrhundert, wurden die Toten noch auf umfriedeten Kirchhöfen - einem „Friedhof“ eben - begraben, denn sie sollten ja den Gebeinen der Heiligen in den Reliqienschreinen nahe sein. Wie es dort zuging, ist in der Hochfürstlich-Paderbornischen Kirchenordnung dokumentiert: „Damit auf denen Kirchhöfen die Gräber der Todten nicht unterwühlet oder zertreten werden, soll so wenig denen Pastoribus als Küstern ihre Viehe, Kühe, Pferde, Schaafe, Schweine oder Gänse darauf zu bringen, zugelassen seyn.“

Wildkraut zwischen den Steinen

Zwischen mittelalterlichem Totentanz und reformatorischer Reliqienscheu schwankte die Bestattungskultur zu Pascals Zeiten. Die Angst vor den Ausdünstungen der Pestleichen ließ keinen Raum für die Gefühle der Überlebenden, keinen Platz für blühende Totengärten auf den Massengräbern vor den Stadtmauern. Schon immer waren ja selbst die höchsten Würdenträger unter Steinpyramiden gebettet oder haben reich geschmückt unter Hügelgräbern gehockt.

Die frühen Christen warteten in den römischen Katakomben auf die Auferstehung des Fleisches am Jüngsten Tag. Freund Hein führt ins Reich des Mineralischen. Immerhin hatte einst eine gütige Hand dem Kinderpharao Tutanchamun im Jahre 1323 vor Christus ein Blumengebinde auf den goldenen Mumiensarg gelegt, der vor genau hundert Jahren unter Schutt und Geröll entdeckt wurde. Schotter und Steine auf Gräbern sind auch heute wieder beliebt bei den Hinterbliebenen, weil sie das für pflegeleichter halten als ein bepflanztes Grab – ein Irrtum, wie Friedhofsgärtner wissen, die das Wildkraut zwischen den Steinen heraus zupfen.

Blumen und Bäume trösten

Blumen beschwören das Lebendige, Pflanzen machen einen Totenacker zum Lebensraum. Ist das erlaubt oder pietätlos? Jedenfalls gibt es Parkfriedhöfe erst seit dem 19. Jahrhundert. Schon der aufgeklärte Kaiser Joseph II. hatte 1782 Reformgesetze erlassen, das preußische Landrecht zog 1794 nach, und 1804 verkündete Napoleon ein Reformdekret, das die Bestattungskultur radikal veränderte. Die Säkularisation griff auf die Kirchhöfe über, die der Geistlichkeit samt Gebühren entzogen wurden. Die Kommunen sollten über die Hygiene wachen, denn immer mehr Einwohner hinterließen immer mehr Tote in den Städten. Sie wurden fortan in Reihengräbern auf Zentralfriedhöfen am Stadtrand begraben.

Weite Wege mussten die Trauernden nun in Kauf nehmen. Doch Blumen und Bäume sollten sie trösten und wieder aufrichten - eine Idee aus den weitläufigen nordamerikanischen Kolonien, die schon im empfindsamen 18. Jahrhundert europäische Gartentheoretiker inspiriert hatte. Der Botaniker Ferdinand Franz Wallraf plante den Melatenfriedhof in Köln auf dem Gelände eines mittelalterlichen Lepra-Asyls als öffentliche Grünanlage zur Erholung. 1810 wurde er vom Dompfarrer eingeweiht.

Inzwischen haben die wachsenden Städte ihre ausgelagerten Zentralfriedhöfe wieder umwuchert. Bis heute gleichen diese hierzulande Englischen Gärten, während in Südeuropa noch immer der Stein dominiert. Steinerne Monumente leisteten sich aber auch die deutschen Großbürger im 19. und 20. Jahrhundert.

Pompöse Mausoleen, regelrechte Clan-Gruften verdrängten den sakralen Charakter des Friedhofs zugunsten sozialer Selbstdarstellung samt Denkmalschutz. Die Grabstellen einfacher Bürger mutierten dagegen zu Miniaturgärtchen, beinahe wie die antiken Adonisgärten, die in Töpfen und Scherben an den gleichnamigen Heros des vegetabilischen Stirb und Werde erinnerten - an den Tod als Bedingung des Lebens.

Nekropole in Biotope verwandeln

Und schon haben sich die Profis im Zentralverband Gartenbau seiner angenommen. Landauf, landab sind seit der Bundesgartenschau 2009 „Memoriam-Gärten“ in Mode gekommen, sechsundachtzig bietet die Gesellschaft deutscher Friedhofsgärtner an, etwa in Berlin-Steglitz. Die Genossenschaft der Friedhofsgärtner in Köln hat schon seit 2008 „Bestattungsgärten“ nach Themenmodulen im Angebot: Auen- und Heidegärten, Bauern- und Rosengärten.

Unter dem Label „Naturruh“ will der Bund deutscher Friedhofsgärtner die einstigen Nekropolen sogar in Biotope verwandeln. Auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg locken die Genossenschaftler mit einem „Schmetterlingsgarten“ die Falter, auf dem Frankfurter Hauptfriedhof gaukeln die Waldbrettspiele aber schon längst um Bäume und Gräber: Schmetterlinge oder Seelen, die sich den schönsten Frankfurter Park zum Paradies erkoren haben?