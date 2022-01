Man sollte vorsichtig sein, wenn man ein Jahr zu einem besonderen ausruft. In fast jedem Jahr wurden Dinge erfunden, die sich als wegweisend herausstellten, in jedem Jahr gibt es Ereignisse, die es als Moment der Krise oder des Neubeginns erscheinen lassen. Trotzdem gibt es Jahre, in denen etwas passiert, was weiter reichende Folgen hat: 1989 ist das Jahr des Mauerfalls, 2001 das der Anschläge des 11. September, 2008 das der Finanzkrise.

1972, das Jahr, das vor genau einem halben Jahrhundert anfing, ist schon deshalb ein besonderes, weil selten so viele Versprechen der Moderne eingelöst wurden wie in diesem Jahr – Versprechen auf technologischen, ästhetischen und sozialen Fortschritt. Was nach 1945 vor allem in Europa als demokratisches Erneuerungsprojekt begonnen wurde, nimmt 1972 endlich konkrete Formen an: in Gegenständen, Gebäuden und Technologien, in Materialien und im Design, in Filmen, Musikalben und Erzählungen. Das, was man mit dem etwas unscharfen Begriff Fortschritt bezeichnete, bedeutete nicht mehr nur die Strahlkraft des Neuen und technische Machbarkeit, sondern Demokratisierung, Teilhabe und Gemeinwohl, Emanzipation, Wohlstand und ein besseres Leben für alle. Zu den Olympischen Spielen 1972 zeigte sich Deutschland in München mit dem filigranen Dach des neuen Stadions als moderne, leichte, offene Demokratie – an einem Ort für die Massen, der trotz seiner Größe nicht erschlagend wirkt und das Gegenteil des Nazi-Theaterdonners war, der in Berlin 1936 zu Olympia aufgefahren wurde. Besonders in Frankreich wird 1972 ein bisher ungekannter Modernisierungsschub sichtbar: Der erste Hochgeschwindigkeitszug TGV wird gebaut, die Concorde geht auf Verkaufstour von Griechenland bis nach Australien, aber auch andere Erfindungen versprechen ein leichtes, zügiges Vorankommen: tatsächliche Beschleunigung, aber auch soziale ­Mobilität. In Paris beginnt der Bau des Centre Pompidou, einer Kulturmaschine aus Museen, Ateliers, Bibliothek, Kino und Theater, die Kunst und Bildung für alle Bevölkerungsschichten zugänglich machen soll. Die bunte Ästhetik des „Beaubourg“ ist auch eine politische Aussage, ist Pop im gesellschaftlichen Sinn von populaire: Es geht um die Demokratisierung vormals exklusiver Privilegien und Genüsse, um eine Kultur der Ermutigung, eine Société d’Encouragement, an der künftig alle teilnehmen können sollen. Der Plan ging auf: Heute hat das Pompidou mehr Besucher als Eiffelturm und Louvre zusammen. Welche Räume eine nicht funktionalistische, sondern emanzipatorische Moderne hervorbringen kann, ist im Pariser Vorort Ivry zu besichtigen, wo die Architekten Renée Gailhoustet und Jean Renaudie 1972 beweisen, dass sozialer Wohnungsbau nicht aussehen muss wie triste Bauhausregale. In ihren wild überwucherten Terrassenhäusern besitzt jede Wohnung einen riesigen Garten. So gelungen sah sozialer Wohnungsbau seitdem nie wieder aus, auch weil sich der Staat in den meisten Ländern zunehmend aus dem Bauen zurückzog und das Feld privaten Akteuren überließ, die in begrünten Dachgärten vor allem einen vermeidbaren Kostenfaktor erkannten.

Das französische Design erreicht 1972 einen Höhepunkt in gut gelaunten Plastikformen, die noch das einfachste Wohnzimmer aussehen lassen, als warte draußen eine dunkel glitzernde Mondlandschaft: Sogar Präsident Pompidou lässt sich von Pierre Paulin einen Teil seines Elysée-Palasts in diesem Stil einrichten. Renault erfindet mit dem R5 (siehe Technik und Motor, Seite 41) das Vehikel dazu, ein klassenloses Auto, das von Arbeitern, Angestellten und Reichen gefahren wird. Das Design dieses Kleinwagens mit seinen Pop-Art-haften Kunststoffstoßstangen, das die verchromte Konkurrenz wie Antiquitäten aussehen lässt, markiert den Übergang vom scharfkantigen Metall- zum rundlichen Plastikzeitalter: Wo in den frühen Sechzigerjahren noch die Technizität von Stahl und grünem Glas dominierte und Häuser, Autos und Möbel dünne Stahlrahmen und die euphorische Kälte eines Martiniglases besaßen, waren die Gegenstände jetzt dunkler und weicher, orange und braun und aus Velours; die Tonlage der Dinge wurde wärmer.